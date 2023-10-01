美報告指中國全球散布假消息　北京反駁

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報告透過各種例證，指中國運用「欺騙性和強迫性的手段」塑造全球資訊環境，透過在海外媒體持股或運用主要社群平台等方式散播自己的觀點，並對國際機構施壓不批評北京，此外也利用數位極權的方式監控網上不利於中方的言論。
新華社報導，中國外交部發言人9月30日就這份報告「答記者問」。
根據提問，美國國務院發布的報告稱，中國正斥資數十億美元在全球散布虛假訊息。中國「操弄全球信息」不僅僅是一個公共外交問題，而是對全球訊息空間完整性的挑戰。如不加管束，未來恐將導致全球言論自由的急劇縮減。中方對此有何回應？
這名未具名的發言人指有關報告「罔顧事實、顛倒黑白，本身就是虛假信息」。
他說，將「輿論場武器化」是美國「首創」。他並以美方「編造世紀謊言」汙衊中國治疆政策等為例，稱美國是謊言帝國。
他宣稱，無論美國如何竭力將「散布假消息」的帽子扣到他國頭上，也無法改變世界上越來越多的人正在識破美國透過抹黑別人來維繫霸權的行徑。
中國操控假新聞的方法和意圖近來受到國際重視。
微軟等數家機構先前披露，中國趁美國夏威夷州8月發生野火災難，利用人工智慧（AI）散布假消息，稱這是美國政府測試秘密「氣候武器」所造成。
此外，義大利是否退出中國倡議的「一帶一路」備受關注之際，一名自稱為義大利和歐盟外交政策的分析師8月在中國官媒「環球時報」（Global Times）英文版發表社論批評義大利退出一帶一路。後遭義媒指出，此篇報導可能造假，這名分析師疑為虛構人物。這不是環球時報第一次爆發類似爭議。（編輯：張淑伶/唐佩君）1121001