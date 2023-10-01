加油可等等！明日起「汽、柴油」各調降0.3元、0.2元
台灣中油公司宣布，自明（2）日凌晨零時，起汽、柴油各調降0.3元及0.2元，參考零售價格分別為92無鉛汽油每公升30.8元、95無鉛汽油每公升32.3元、98無鉛汽油每公升34.3元、超級柴油每公升28.4元。本週因雙重平穩機制啟動，汽、柴油各吸收3.6元及5.1元。
記者許若茵／台北報導
台灣中油表示，本週受俄羅斯擬無限期禁止汽柴油出口及沙烏地阿拉伯與俄羅斯兩國延長額外減產措施至今年底等因素影響，導致國際油價上漲。浮動油價調整原則之調價指標7D3B週均價上漲0.60美元，新臺幣兌美元匯率貶值0.174元，國內油價依公式計算漲幅為0.94%。
台灣中油說明，按浮動油價機制調整原則，汽、柴油應調價格與本週參考零售價格相比，汽、柴油應各調漲3.3元及4.9元，為維持價格低於亞洲鄰近國家(日、韓、港、星)，汽、柴油各吸收2.8元及4.3元，吸收後95無鉛汽油超出30元，進一步啟動油價平穩措施，第一階段吸收25%調幅四捨五入，汽、柴油每公升各再吸收0.8元。雙重平穩機制啟動，汽、柴油共各吸收3.6元及5.1元，國內汽、柴油實際每公升各調降0.3元及0.2元。
本週依油價公式及政府調降貨物稅(汽、柴油每公升各共2元及1.5元)調整國內油價，並持續以亞洲國家最低價及平穩措施運作，協助穩定國內油價，汽、柴油各需調整之3.6元及5.1元均由台灣中油吸收，累計112年至8月底止，台灣中油共吸收約63.92億元。