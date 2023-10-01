高嘉瑜再喊泛綠整合 批「吳欣岱參選就是保送韓國瑜當立法院長」
港湖區泛綠整合未果，民進黨現任立委高嘉瑜今（1）日受訪時強調，自己一直以來的論調，就是台灣本土派如何整合出最強的參選人，若台灣基進參選人吳欣岱有能力翻轉港湖，她也願意來支持，但拋出整合民調至今未獲任何回應，重申吳欣岱參選就是把票送給國民黨，重演民進黨朝小野大的狀況，讓台灣安全、國防安全陷入危機，更是保送韓國瑜當立法院長。
記者陳威叡／台北報導
對於港湖區整合未果，高嘉瑜說，現在最重的就是守護台灣，自己為了民進黨、為了台灣民主價值延續，努力在藍大於綠的港湖區翻轉，一直以來的論調，就是台灣本土派如何整合出最強的參選人，若吳欣岱有能力來翻轉，她也會願意來支持，但但拋出整合民調至今未獲任何回應。
高嘉瑜說，對泛綠支持者來說當然不希望保送國民黨，但吳欣岱參選就是把票送給國民黨，更是保送韓國瑜當立法院長，也重演民進黨朝小野大的狀況，讓台灣安全、國防安全陷入危機，這是大家不願意看到的。
高嘉瑜說，自己過去立法院始終站在台灣主權這一邊，並以國家安全為依歸，這才能夠真正守護台灣，且大家都知道2024大選對於國家安全而言是非常關鍵的一戰，不只是賴清德要當選，更重要的是立法院國會能否過半。
高嘉瑜表示，要守護台灣重要國防的軍事預算，這才是大家關心重點，呼籲無論是宜蘭還是港湖都一樣，台灣基進的做法就是在保送國民黨，分裂綠營，這樣的情況對於2024繼續守護台灣民主會產生危險，重申希望能夠整合推出泛綠最強參選人，爭取最大的勝利、台灣的勝利與民主的勝利。