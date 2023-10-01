MLB／百敗爛隊大翻身！遊騎兵睽違7年進季後賽 美西區冠軍將揭曉
美國職棒大聯盟（MLB）例行賽進入尾聲，在經歷161場比賽後，德州遊騎兵於今（1）日在客場以6：1擊敗西雅圖水手隊，確定鎖定季後賽席次，也是自2016年以來首次打進季後賽。不過美聯西區冠軍誰屬，仍要等到最後一天才知曉。
記者路皓惟/綜合報導
遊騎兵在賽後緊盯休士頓太空人與亞利桑納響尾蛇的比賽結果，最終太空人以1：0取勝，也鎖定季後賽。在最後一場比賽前，美聯西部冠軍仍未確定，如果遊騎兵2日再勝水手，且太空人輸球，遊騎兵將奪下美聯西區冠軍，但若太空人勝且遊騎兵敗，太空人將憑藉對戰優勢奪下美聯西區冠軍。
遊騎兵自2016年在美聯分區季後賽被藍鳥橫掃之後，開始進入重建期，過去6年時間多半在分區吊車尾，2021年賽季更寫下隊史50年來首度單季百敗的難堪紀錄。
2022年賽季遊騎兵著手補強陣容，先後簽下Corey Seager和Marcus Semien，儘管當時總管Chris Young表示球隊不會在短時間內完成重建，從一支百敗球隊搖身變為季後賽球隊，但結果證明，他們僅用2年時間就辦到了，睽違7年重返季後賽。
今年遊騎兵找來資深教頭Bruce Bochy執教，過去他三度率領舊金山巨人勇奪3座世界大賽冠軍，在2010年、2012年和2014年帶隊締造「巨人偶數年王朝」。