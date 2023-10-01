主權要穩穩抓住絕不能放！ 賴清德：靠實力才能得到真正和平
民進黨總統參選人賴清德今到台中市軍福宮參香時，有感而發指共機、軍艦對台灣威脅大，若是靠簽和平協議能得到和平，西藏不會這麼慘！因此台灣要提高國防力量、經濟實力更強、與世界民主國家站在一起，主權要穩穩抓著絕對不能放，靠實力才能得到真正的和平。
記者顏幸如／台中報導
賴清德今（1）日上午到北屯軍福宮、松竹寺參香，並出席國政說明會為立委莊競程站台。北屯是台中市人口發展最快速的區域，他稱讚莊競程在地方對爭取交通、教育的改善看得到用心；在中央專業問政、是公督盟評鑑第一的立委。
賴清德接著以「軍福宮」名字，提到台灣人希望和平，即使中國軍艦、飛機每天飛，對台灣威脅很大，但台灣人不必驚惶、因此走回頭路，而是要提高國防力量、打造更強的經濟實力、和國際民主陣營站在一起，只要民主國家團結力量大，自然能避免戰爭。
賴清德說，若是簽和平協議就能得到和平，西藏不會這麼慘；而讓渡主權、接受九二共識也不能得到和平，沒主權的和平就像現在的香港、澳門，因此台灣要做最正確的選擇，靠實力才能得到真正的和平。他會站第一線，堅定守護台灣的主權促進民主發展，和大家共同守護台灣。