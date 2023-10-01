▲黑白人生翻轉成彩色！　肝移植病人捐款回饋醫院造福病人

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肝臟受贈患者感恩回饋 自利利他最佳體現器官移植中心主任鄭紹彬表示，肯定郭先生的善舉是自利利他的最佳體現，更實踐證嚴法師倡導的「知福、惜福、再造福」精神。「我真的很感謝捐贈者的大愛，這樣的精神是一般人做不到的。」郭先生歷經生死考驗，黑白人生翻轉成色彩，對生命充滿感激也更珍惜每個時刻。他深刻明白如果沒有捐贈者的無私奉獻，就沒有今天的他。
戒除菸酒 珍惜家庭與身體健康術後近八個月，郭先生定期回診調整藥物，每天走路做復健，身體功能已恢復九成。他轉化對捐贈者的感恩為實際行動，捐贈十萬元回饋台中慈濟醫院，支持醫療體系運作，能幫助更多有需要的病人。
郭先生戒除菸酒後，明顯感覺身體比以前更健康。他也以自身經驗奉勸周遭親友，特別是酗酒的人。「把應酬的時間花在家人身上會更有意義。」郭先生深刻體會到酗酒危害身體，也間接影響家庭關係，所以鼓勵每個人都要珍惜自己的身體和生命，以免後悔莫及。
對醫療團隊肯定 善舉造福更多病人台中慈濟醫院器官移植中心主任鄭紹彬代表醫院致贈感謝狀給郭先生，鄭主任讚揚郭先生的善舉不僅是感恩對器官捐贈者，更是對整個醫療團隊的肯定。鄭主任表示，器官移植中心團隊未來會更加努力，來造福更多的病人。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=59359
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