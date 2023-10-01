重機號召中秋收假日停滿國道5號石碇服務區 國道警進場維持秩序
今（1）日是中秋連假收假日，針對重機團體在臉書發起以黃、紅牌大型重機「一車一格、停好停滿」國道5號石碇服務區，抗議交通部與五都交通局不同意大排氣量摩托車停放機車格的決議。對此，國道警察局一早就派遣大批警力到場進行交通疏導，掌握進場車輛動態，目前尚未發現有聚眾影響行車秩序情形，過程尚且理性平和。
記者吳嘉億／新北報導
國道公路警察局第九公路警察大隊長徐進修表示，獲悉於上午6時開始派遣警力布崗，車輛約有大型重型機車250輛、人數3百人，陸續進出石碇服務區，尚未有聚眾影響行車秩序的情形，也派員在服務區入口處執行交通疏導處理，並通知交控中心CMS顯示及警廣同步廣播，服務區採總量管制措施，若石碇服務區內車位已滿將暫停車輛進入，避免壅塞車輛亂停，影響停車秩序。
徐進修提醒，依據高速公路及快速公路交通管制規則第25條規定，停放服務區、休息站內的車輛如有超過4小時屬於違規行為，可以開單舉發，已派遣相關人員蒐證做事後舉發，呼籲民眾應理性表達訴求，國道公路警察局將依法執行，維持公共秩序。
網友表示，交通部要求大型重機比照汽車行駛及停放，但大型重機只是排氣量大，體積並沒有比較大，但交通部不管體積大小都要求重機只能停放汽車停車格，既然如此那他們只能比照汽車停車方式來停放；強調活動完全合法，只是要彰顯這樣的停車方式是浪費空間，呼籲政府檢討相關停車規定，不要用指鹿為馬的政策來壓迫重機車主停車權益。
據了解，上午國道警察在現場部屬約有20、30名警力、至少10輛警車，一開始警方原封閉入口，一度發生小衝突，後來溝通後放行，沒多久現場停車就陸續被中型機車占滿，警方也在現場蒐證及掌控場面，由於今日適逢連假收假日車潮，警方勢必無法大意。