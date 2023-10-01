中國現「電動車墳場」　矢板明夫：習政權好大喜功、拍腦門治國

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矢板明夫分析，中國的「電動車墳場」亂象與多年前中國政府前祭出電動車強力補助脫不了關係。當時不論是生產還是購買，都能拿到高額補助，大量粗製濫造的電動車便湧入了市場。因為不耐用，很快被淘汰，而車主又不願花錢處理已經作廢的電動車，於是就出現了大量被棄置的現象。
矢板明夫回憶起幾年前中國各地出現的「共享單車墳場」。由於可以共享單車可以替代代大眾運輸或私有車輛來進行短程的通勤，達到紓解交通擁塞、減低噪音和空氣污染的目的，中國政府在10前大力推行，也出台了很多獎勵機制，但在很多企業加入後，根本無法進行商業操作。企業退出後，報廢的共享單車就被遺棄在各地公園、河堤或荒郊野外，形成「單車墳場」。
不過矢板明夫認為，不管是電動車還是共享單車，原本都是為了降低污染、改善環境，「但在中國之所以失敗，其最大原因就是習近平政權沒有做好市場調查，又好大喜功、急於求成。」
矢板明夫指出，這種治國方式叫做「拍腦門治國」，也就是最高領導把官僚系統的分析報告放在一邊，只靠一時衝動做決定。不論是電動車墳場和共享單車墳場，都是肉眼可見的政策失敗結果，「在我們看不到的遞方，這種失敗一定還有非常多。」
在文末，矢板明夫提到，台灣總統大選將至，但有一些候選人推出的政策可行性不高，似乎也沒有經過深思熟慮，只靠候選人一拍腦門想出來的。矢板明夫向大眾呼籲，在斟酌總統選誰時，一定要看清楚，不要被花言巧語牽著走，一定要選有政策執行能力的候選人。