杭州亞運／李孟竹體育用品店開始的大夢想！滑輪溜冰亞運再奪金
這次終於換李孟竹奪金了！杭州亞運滑輪溜冰項目，來自屏東的李孟竹跟隊友劉懿萱，在女子速度輪滑1000公尺爭先賽拿下金牌與銀牌，尤其李孟竹已經是多次在國際大賽封后，奪金並不陌生，這也是他第二次在亞運奪金，並有機會在女子3000公尺接力賽，再為中華隊奪牌。
記者吳政紘/綜合報導
李孟竹從小就在擔任父親的警察教育下成長，而她因為家張開體育用品店，自己也很喜歡，有一次家中進了溜冰鞋，她偷偷穿出去，之後新鞋變成舊鞋，也不好拿出去賣，就成了她的第一雙溜冰鞋。
一開始只是興趣，但李孟竹說：｢我想學溜冰，還想跟他們一樣厲害。｣
就這樣他遇到他生命中的貴人，國小教練林詠翔，帶著李孟竹從小征戰無數，但她容易緊張，自己也很沒有自信，不過他在大賽表現優異。
2018年第十八屆雅加達巨港亞洲運動會，她奪得女子組20公里淘汰賽金牌，李孟竹說：「這件事情可說是我參加滑冰競賽至今最難忘，也最驕傲的一場比賽。」
比賽前兩天，因為腳踝內側踝關節突然發炎，出現紅腫熱脹和痛的現象，她一度無法穿上溜冰鞋，但最後她上場如有神助，以44分50秒929摘金，擊敗中國郭丹，讓她感受到，沒有其他人幫忙，真的很難奪牌。
李孟竹座右銘是「 If it were easy,everyone would do it.」越是困難的事，她願意去做。她說「我想做自己的主人，相信自己就是最佳女主角。」這次杭州亞運，她又做到了。