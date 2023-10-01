明孝里長林浤澤超用心　大咖助陣中秋晚會大爆場

為凝聚鄉親的情感，高雄市前鎮區明孝里新任里長林浤澤上任以來短短10個月已舉辦多場大型活動。這次趁中秋連假舉辦「2023明孝里中Chill夜暨重陽敬老音樂會」，不僅重金禮聘三位「超級紅人榜」歌星，有「全球巨星-陳孟賢」、「米漿-吳美琳」、「愛心王子-歐陽樂」到場演出外，立委賴瑞隆也特別出席這場晚會，賴瑞隆說，中秋晚會跑了那麼多場，明孝里舉辦的場次最盛大！
記者郭凱杰／高雄報導
晚會除了現場眾星雲集外，各級民代也來了30幾位到場祝賀，更有近1200位鄉親共襄盛舉，氣氛相當熱絡。里長林浤澤除感謝許多前輩蒞臨增添光彩，更感謝鄉親給予機會服務。
林浤澤表示，前幾年受疫情影響，許多活動都無法舉辦，適逢疫情趨緩，上任後已舉辦多場講座、活動，每次都是經過萬全準備與精心鋪排。包括：里民座談會、兒童節童樂派對、母親節、父親節，以及這次的中秋暨重陽敬老音樂會，都是希望透過歡慶節日的時刻，讓里民一起走出家門，共同參與里內大小活動，增進社區的情誼。
林浤澤也藉此機會細數這10個月以來的政績，並預告未來的活動規劃，持續貫徹「主動出擊、用心做最好」的服務精神，要讓里內加速改造，讓鄉親感受到盡善盡美的理念，更要讓明孝里持續發光發熱。
立委賴瑞隆也說，這一、兩周許多里長都很精心準備豐盛的活動與民同樂。中秋晚會跑了那麼多場，明孝里舉辦的場次最盛大！看到這麼多人踴躍參與，顯見年輕里長的創意與用心得到肯定。未來，他會持續緊盯前鎮漁港改造工程、捷運黃線、第二過港隧道…等大項建設的進度，也會繼續爭取更多建設、更好的福利回報鄉親，讓中央、地方一條心，讓高雄持續邁進。