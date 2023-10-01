控藍委昔阻潛艦預算69次 高嘉瑜嘆台灣艦隊錯失黃金10年
前海軍顧問郭璽指控，國民黨立委馬文君將潛艦國造的機密外洩，更痛批馬是「賣國立委」，對此民進黨立委高嘉瑜今（1）日指出，昔日外媒報導稱台灣靠8艘新潛艦就能殲滅陸奪島艦隊，而扁政府時期美國本已同意軍售8艘柴電潛艦，卻因朝小野大，藍委在2004年至2006年間，將潛艦軍購預算案退回程序委員會多達69次，讓台灣錯失鑑隊提早成軍的黃金10年。
記者陳威叡／台北報導
國造潛艦原型艦「海鯤號」日前正式亮相，對此高嘉瑜表示，其實早在2020年就有包括《CNN》與《富比世》等媒體報導指出，「台灣靠8艘新潛艦就能滅了陸奪島艦隊，可在往後數十年對中國入侵威脅造成強大阻力。」
高嘉瑜說，但台灣鑑隊無法提早建軍的原因要回溯到2001年，前總統陳水扁執政時，當時美國本已同意軍售8艘柴電潛艦，但因朝小野大，雖然是民進黨執政、國會卻是藍營過半，藍委在2004年至2006年間將潛艦軍購預算案退回程序委員會、竟多達69次，也讓台灣之後向美方提出的購買需求，都不再得到正面回應，也斬斷了台灣潛艦及早建軍的契機。
高嘉瑜表示，若按當時規劃，如果當年國民黨沒有阻擋預算，2013年即可獲得第一艘美國軍售潛艦，對比海鯤號下水時間，台灣潛艦艦隊成軍至少延宕10年。
高嘉瑜直言，2004朝小野大讓台灣錯失鑑隊提早成軍的黃金10年，2024歷史不能重演，唯有民進黨國會過半才能真正守護台灣，避免潛艦國造計劃無法順利進行，港湖這席更是國會過半的關鍵，自己也會持續努力，爲守護台灣、守護民主與國會過半努力。