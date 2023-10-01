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杭州亞運／划船甜心黃義婷宣佈引退　告別17年選手生涯

▲我國划船好手黃義婷結束此次杭州亞運賽程，並在今(1)日宣布引退，告別選手生涯。（圖／體育署提供）
▲我國划船好手黃義婷結束此次杭州亞運賽程，並在今(1)日宣布引退，告別選手生涯。（圖／體育署提供）

記者陳云茹/綜合報導

台灣划船好手黃義婷在此次杭州亞運單人雙槳項目殺入決賽，決賽中划出7分56秒76，飲恨以第四名作收，無緣站上頒獎台。現年33歲的她賽前就曾說可能在亞運後退休，今日她也透過社群發表聲明，宣布將結束17年的選手生涯。

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黃義婷是台灣女子划船第一把交椅，生涯曾在全運會寫下空前六連霸紀錄，2018雅加達拿下生涯首面亞運銀牌，並在亞洲賽艇錦標賽累積奪下3銀1銅，亞青及東亞運也都有銀牌進帳。如今黃義婷決定引退，此次杭州亞運確定是她國際賽最後一舞。

今年九月結婚的她，未來將以人妻身份開啟第二人生。不過她也表示，未來不會離開划船，仍會以不同角色將經驗傳承給其他台灣好手，持續為深耕划船而努力。
 

▲黃義婷在杭州亞運闖進決賽，可惜最終以第四名作收，與獎牌擦肩。（圖/中華奧會提供）
▲黃義婷在杭州亞運闖進決賽，可惜最終以第四名作收，與獎牌擦肩。（圖/中華奧會提供）
以下為黃義婷引退聲明全文：

各位長期支持黃義婷的前輩、師長、朋友、粉絲們，大家好，

義婷的划船生涯至今已有17年的時間，這17年之中，不論經歷日曬雨淋、身體的傷痛、心裡的低潮…等，義婷始終沒有想過放棄划船。

在去年的一月，義婷選擇與長跑8年的男友結婚，如今不僅是划船選手，同時也是人妻身份，義婷希望可以在這個新角色中，開啟第二人生。剛好在今年的9月25日，義婷也完成了划船生涯的第二次亞運，也算是完成了自己最初開始接觸划船的夢想，因此義婷決定到站下船，結束選手生涯，告別國際舞台。

回顧划船這些年，義婷曾參與過2016年里約奧運與2020年東京奧運，也曾在2018年的雅加達亞運的女子單人雙槳項目中獲得銀牌、2022杭州亞運第四名以及全國運動會六連霸等多項紀錄，這些成就絕對不是義婷一個人的努力，而是曾經幫助過義婷的所有長官、老師、協會、隊友、物理治療師、經紀人、贊助商以及各界，因為有您們的協助，義婷才有力量走到這裡。

義婷引退之後，不會就此離開划船，接下來，義婷將帶著過去的豐富經驗，傳承給下一代划船選手，持續為台灣划船深耕。義婷的座右銘是“要做，就要做到最好”，現在將這句話分享給大家和正在為划船努力的學弟妹們：「你們還很年輕，有大把青春可以去拼，我可以做到，我相信你們一定也可以。」

最後，義婷要再次感謝所以長官、老師、團隊以及家人一路的支持與陪伴。未來的日子，義婷會繼續在第二人生中的每個角色中，盡力做到最好，為划船繼續努力。

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