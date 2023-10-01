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中秋連假一堆景點變冷清！眾沉痛曝「國旅關鍵問題」：寧可飛出國

▲一年一度的中秋連假到來，但卻有旅宿業者坦言，這次連假的住房率「沒想過這麼差」。圖為墾丁大街中秋連假期間將改為行人徒步區。（示意圖／屏東縣警局提供）
▲一年一度的中秋連假到來，但卻有旅宿業者坦言，這次連假的住房率「沒想過這麼差」。圖為墾丁大街中秋連假期間將改為行人徒步區。（示意圖／屏東縣警局提供）

記者潘毅/綜合報導

一年一度的中秋連假到來，但卻有旅宿業者坦言，這次連假的住房率「沒想過這麼差」，更有民眾發現，好多觀光景點在這次連假人潮不如以往洶湧，對此，許多台灣旅客也沉痛點出「國旅關鍵問題」直言：寧可飛出國。

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中秋連假開始後，有PTT鄉民觀察到「連假旅遊怎麼觀光景點變冷清了」，表示過去一碰到假日，台灣各地的觀光景點人擠人，尤其是老街磨肩擦腫的盛況，但現在都看不到了，「攤販前小貓咪兩三隻，剩下一些人在逛，旅客也都不知道去哪了，以前塞車的人去哪了呢？」

對此，不少網友則表示「住宿真的太貴了，尤其連假所有住宿都直接翻倍，這次去台南人潮少到一個誇張，導致玩起來的品質還不錯」、「住宿的價格差差，都可以補上機票價格了，當然飛出國玩」、「我到清境人超少，旅遊品質超棒，店家超想哭」、「遇到連假住宿都會漲價，那還不如出國」、「國內飯店連假時期都是盤子價」。

▲中秋佳節及雙十國慶連續假期即將到來，桃園國際機場疏運時間從9月28日至10月11日。（圖／桃園機場公司提供）
▲據觀光署統計，今年因為疫情解封之後，出國比例大幅度上升。（圖／桃園機場公司提供）
但也有人提到，不需要特地住宿的市區景點，人潮依然洶湧「百貨、市區商圈人很多啊」、「我去裕隆城到8點多了，都還沒吃到晚餐」、「 新開幕的裕隆城人潮超誇張的」、「主戰場是雙十連假吧」。

據《聯合新聞網》報導，墾丁一家五星級飯店主管也直言，「往年的中秋假期住房都有八、九成，今年3天平均住房卻只有五成，原因包括疫後出國潮湧現，跟國慶連假時間近，分散旅客，而中秋也是國人重家庭團聚的日子，相對其他連假訂房率本來就有差，雖然知道會不好，但沒想到這麼差！」

據觀光署統計，今年因為疫情解封之後，出國比例大幅度上升，各個連假訂房率分別為元旦57.51%、春節48.92%、228連假54.27%、清明55.23%、端午60.31%、中秋47.69%、國慶54.75%，其中準備結束的中秋連假比例創下今年新低。

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