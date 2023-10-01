中秋連假一堆景點變冷清！眾沉痛曝「國旅關鍵問題」：寧可飛出國

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對此，不少網友則表示「住宿真的太貴了，尤其連假所有住宿都直接翻倍，這次去台南人潮少到一個誇張，導致玩起來的品質還不錯」、「住宿的價格差差，都可以補上機票價格了，當然飛出國玩」、「我到清境人超少，旅遊品質超棒，店家超想哭」、「遇到連假住宿都會漲價，那還不如出國」、「國內飯店連假時期都是盤子價」。
但也有人提到，不需要特地住宿的市區景點，人潮依然洶湧「百貨、市區商圈人很多啊」、「我去裕隆城到8點多了，都還沒吃到晚餐」、「 新開幕的裕隆城人潮超誇張的」、「主戰場是雙十連假吧」。
據《聯合新聞網》報導，墾丁一家五星級飯店主管也直言，「往年的中秋假期住房都有八、九成，今年3天平均住房卻只有五成，原因包括疫後出國潮湧現，跟國慶連假時間近，分散旅客，而中秋也是國人重家庭團聚的日子，相對其他連假訂房率本來就有差，雖然知道會不好，但沒想到這麼差！」
據觀光署統計，今年因為疫情解封之後，出國比例大幅度上升，各個連假訂房率分別為元旦57.51%、春節48.92%、228連假54.27%、清明55.23%、端午60.31%、中秋47.69%、國慶54.75%，其中準備結束的中秋連假比例創下今年新低。