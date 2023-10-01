G-Dragon瘋傳簽約美國華納！疑似造訪新東家 離開YG恐成定局
韓國經紀公司YG最近諸事不順，繼女團BLACKPINK傳出不續約，導致股價暴跌後，與BIGBANG成員G-Dragon合約6月已經到期，盛傳他造訪美國華納唱片公司，似乎悄悄簽約新公司，讓粉絲相當期待，這等同宣布BIGBANG時代正式終結，不過華納尚未公開宣布此消息，歌迷仍須耐心等待。
記者江芷稜／綜合報導
2006年成軍的BIGBANG紅遍全亞洲，擁有〈BANG BANG BANG〉、〈Fantastic Baby〉、〈Good Boy〉等金曲，自2017年各成員入伍後，相繼爆出嚴重醜聞，勝利宣布退出演藝圈，使得全團開始瓦解，YG年初與大聲、太陽、T.O.P終止合約，G-Dragon經紀合約6月到期，公司宣稱不放棄續約機會，會全力支援GD，希望努力把他留下來。
不過，美國華納音樂最近在洛杉磯的辦公室大廳，突然螢幕上出現G-Dragon的照片，寫著「Welcome」的字樣，GD疑似簽約華納唱片的消息甚囂塵上，甚至在維基百科的華納音樂藝人頁面上顯示了G-Dragon的資料，不過維基頁面屬於任何人都公開編輯的資料，並非正式宣布消息，粉絲只能耐心等待，鐵粉則表示不管他簽約哪家公司，只希望他能完成年初說過的今年發片承諾。
YG爆發出走潮，包含BIGBANG、BLACKPINK合約相繼到期，預定推出的新女團BABYMONSTER延後出道，股價因此暴跌，只剩出道3年的男團Treasure，應該是經紀公司的中流砥柱，不過知名氣不夠高，還被韓國網友毒舌評論：「你們是誰？」對YG的未來非常擔憂。