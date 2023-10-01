▲個人化腸道微菌叢檢測　「大便」經次世代基因定序就可了解自身健康！

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腸道微菌叢平衡、多樣性 影響人體健康大腸內的部分細菌帶有特定的酵素，可以發酵人體無法消化的醣類，進而產生短鏈脂肪酸。曾志偉醫檢師表示，這些短鏈脂肪酸不僅可以被腸道細胞快速吸收，更可以調節腸道細胞的基因表現、分化、增生和凋亡，研究發現甚至有抗發炎及抗癌的功能，對腸道的正常生理及免疫功能都有著相當重要的作用。
腸道微菌叢的平衡及多樣性對於人體健康的維持有著莫大的影響，曾志偉醫檢師提到，菌叢的失衡或紊亂可能導致腸道疾病（如：發炎性腸道症、大腸激躁症）、自身免疫疾病（如：類風溼性關節炎）、代謝症候群（如：肥胖、糖尿病），以及腦部相關疾病（如：阿茲海默症、帕金森氏症）等。
糞便檢體次世代基因定序 分析腸菌DNA有5臨床運用而透過採集糞便檢體，使用次世代基因定序技術分析腸道菌DNA，可以進行菌相組成特徵分析與疾病風險評估。曾志偉醫檢師說明，次世代基因定序個人化腸道微菌叢檢測，可以作為以下5種臨床應用：
- 健康監測：
- 消化系統疾病診斷和監測：
- 個人化營養指導：
- 藥物治療參考：
- 預防和健康管理：
曾志偉醫檢師表示，臨床主要適合族群包括三高慢性病患者、胃腸不適者、肥胖者、免疫力低下者、飲食及作息不規律者、缺乏運動者、所有關心自我健康者等，若有需求民眾可洽詢臨床醫師評估。
資料來源：高雄榮總醫訊－https://wwwfs.vghks.gov.tw/001/VghksUploadFiles/273/relfile/13805/129953/9%E6%9C%88%E9%86%AB%E8%A8%8A-p14.pdf
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=59390
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