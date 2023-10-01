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個人化腸道微菌叢檢測　「大便」經次世代基因定序就可了解自身健康！

▲個人化腸道微菌叢檢測　「大便」經次世代基因定序就可了解自身健康！
▲個人化腸道微菌叢檢測　「大便」經次世代基因定序就可了解自身健康！

健康醫療網

【健康醫療網／記者吳儀文報導】人類的腸道系統內共生著多達100兆隻細菌，具有很高的多樣性。高雄榮總病理檢驗部臨床檢驗科研究發展組長曾志偉醫檢師表示，主要是由絕對厭氧菌構成（約佔97%），其細胞總數是人體細胞數的十倍，而其所帶的基因數則超過人類約100倍。

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曾志偉醫檢師指出，因此它可表現相當多元性的代謝功能，甚至能達成許多人體無法執行的作用，如：製造維生素、合成必需胺基酸、代謝人體無法消化的醣類以獲得額外的能量、以及代謝轉化膽酸等等，也可進一步分析腸道菌DNA進行健康評估。

腸道微菌叢平衡、多樣性　影響人體健康

大腸內的部分細菌帶有特定的酵素，可以發酵人體無法消化的醣類，進而產生短鏈脂肪酸。曾志偉醫檢師表示，這些短鏈脂肪酸不僅可以被腸道細胞快速吸收，更可以調節腸道細胞的基因表現、分化、增生和凋亡，研究發現甚至有抗發炎及抗癌的功能，對腸道的正常生理及免疫功能都有著相當重要的作用。

腸道微菌叢的平衡及多樣性對於人體健康的維持有著莫大的影響，曾志偉醫檢師提到，菌叢的失衡或紊亂可能導致腸道疾病（如：發炎性腸道症、大腸激躁症）、自身免疫疾病（如：類風溼性關節炎）、代謝症候群（如：肥胖、糖尿病），以及腦部相關疾病（如：阿茲海默症、帕金森氏症）等。

糞便檢體次世代基因定序　分析腸菌DNA有5臨床運用

而透過採集糞便檢體，使用次世代基因定序技術分析腸道菌DNA，可以進行菌相組成特徵分析與疾病風險評估。曾志偉醫檢師說明，次世代基因定序個人化腸道微菌叢檢測，可以作為以下5種臨床應用：

  1. 健康監測：
腸道微菌叢檢測可以了解菌叢的平衡和多樣性，並追蹤任何變化，提供早期發現潛在健康問題的機會。

  1. 消化系統疾病診斷和監測：
腸道微菌叢檢測可以幫助醫師確定疾病的分類和程度，並監測治療的效果。

  1. 個人化營養指導：
腸道微生物菌叢與人體的營養代謝相互作用，透過腸道微菌叢檢測，可以了解個體的微生物組成和功能特徵，從而為每個人制定適合其特定菌叢的個體化營養建議。

  1. 藥物治療參考：
某些藥物的效果可能受腸道微生物的影響，腸道微菌叢檢測可以幫助醫師了解個體的微生物組成，作為特定藥物的使用、劑量和療程參考。

  1. 預防和健康管理：
腸道微菌叢檢測，可以評估個體的健康狀態，提供預防措施和健康管理建議，以減少潛在的疾病風險。

曾志偉醫檢師表示，臨床主要適合族群包括三高慢性病患者、胃腸不適者、肥胖者、免疫力低下者、飲食及作息不規律者、缺乏運動者、所有關心自我健康者等，若有需求民眾可洽詢臨床醫師評估。

資料來源：高雄榮總醫訊－https://wwwfs.vghks.gov.tw/001/VghksUploadFiles/273/relfile/13805/129953/9%E6%9C%88%E9%86%AB%E8%A8%8A-p14.pdf



資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=59390

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