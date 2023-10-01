印度製造iPhone 15驚傳鏡頭入塵！陸專家卻搖頭：是我們組裝的
今年全新推出的iPhone 15系列新機，首度有印度組裝的新品在第一波開賣，但這也讓部分果粉針對品質問題產生疑慮。近期就有不少中國部落客在拆解 15 系列時，發現鏡頭內部有入塵情況，本以為是印度組裝出包，卻沒想到有專家查詢後，才發現其實是中國的組裝品出問題。
記者潘毅/綜合報導
中國3C部落客王新喜日前撰文指出，近期在中國有一些全新iPhone 15，被部落客在拆解時發現鏡頭進灰塵問題，一些大陸網友直覺以為是印度製造出包，但目前在中國網路上披露的相關問題案例，其實都是中國組裝的iPhone 15。而鏡頭進灰塵實非小事一件，因為將嚴重影響手機拍攝功能。
王新喜認為「高估自己、輕視印度製造不是一件好事」，這次鏡頭進塵事件，再度反映當前中國製造的競爭力，且過去許多中國人認為印度供應鏈能力與工人品質，無法達到中國的標準，但蘋果為了節省成本與分散風險，依然把產能遷往印度。目前蘋果7%產能在印度，摩根大通預測，2025年該比例將上升至25%。
王新喜直言，「我們似乎一直在等待蘋果在印度犯錯，等著一批品質不合格的印度產iPhone出現在市場，引發群嘲。但事實上，去年iPhone14印度版也已經在全球發售，也並未出現大規模的產品品控品質問題。但我們的潛意識認為中國版iPhone的品質遠高於印度版，且印度無法追趕。」