亞運籃球／林信寬展現T1超強選秀狀元氣勢！籃球3X3奪金寫歷史
UBA台師大一哥、今年加入T1台啤雲豹，成為選秀狀元的林信寬，天生就有英雄命，他在這次杭州亞運男籃3X3比賽中，不但多次扮演「救世主」，還幫助中華隊男籃拿到隊史3X3首面金牌，未來不但有機會前進奧運殿堂，還有可能成為台灣第一位在亞運、奧運都奪牌的選手。
記者吳政紘/綜合報導
回顧林信寬的打球歷程，林信寬從就讀台中大勇國小的時候開始打球，後來在就讀於崇倫國中的時候才加入籃球隊，也在那個時候被「螞蟻教練」廖覎鋕相中，就讀東山高中，並且入選U18中華男籃培訓隊。
不管是外線把握，還是切入破壞性，192公分高的林信寬，不但可以多次破壞對手陣形，自己也知道利用體型、能力等優勢，在球隊扮演得分主力角色。
而他真正成為球隊一哥，要到UBA台師大時期，本季UBA狀態極佳，頻頻上演飆分秀，全學年度共計11場雙十，更於2022年11月27日預賽對上德霖科大繳出17分16籃板12助攻，達成個人UBA生涯首度大三元，2023年3月2日複賽與強敵健行一役，砍下8記三分球，海灌49分、14籃板、6助攻，除刷新個人UBA生涯新高外，單場得分更登上UBA歷年第三高。
林信寬在這次賽事不管是對戰蒙古、韓國、中國還是到最後金牌戰，都扮演球隊「殺手」等級的實力，頗有大將之風，未來進入T1聯盟，可望成為新人王大熱門。