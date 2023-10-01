Angelababy女主角地位不保 鬆口粉絲道歉：我對戲分沒有特別在乎
34歲混血女星Angelababy與楊冪、趙麗穎、劉詩詩名列中國4大「85花」，不過Angelababy一直因為演技比不上資源，作品毀譽參半，今年的2部戲《暮色心約》、《塵緣》既不叫好也不叫座，已經讓護主的粉絲心急如焚，近期又傳出Angelababy在新戲《漫影尋蹤》從女主角降格友情演出，讓工作室與粉絲兩方的關係緊張，Angelababy親自出馬向粉絲道歉，安撫說：「我對戲分的多少，都沒有特別的在乎。」
記者羅凌筠／綜合報導
Angelababy原本在《漫影尋蹤》掛名女主角，與25歲新生代男主角王安宇搭檔演出，沒想到最新宣傳名單公布，Angelababy明明在海報最顯眼的位置，在卡司裡卻被移到友情演出那欄。而官方說法表示Angelababy在《漫影尋蹤》是某個單元女主角，所以沒有跟其他演員搶番位，其他單元的主角還有林允、程瀟等大咖。
對於粉絲的不滿情緒，Angelababy在粉絲群裡留言道歉：「這次讓大家有情緒了，我感到很抱歉，之前沒有及時和大家做好溝通，以後一定注意。說回這次的事，一直以來，我都在努力，希望我飾演的角色能在螢幕上呈現、被大家看到，這已經是我最開心的事了。其實從剛開始做演員開始，我對戲分的多少、演員順序的前後，都沒有特別的在乎，在我看來，只要戲好看，每個角色都會很出彩。」