AIT處長孫曉雅接受專訪　自揭最愛饒河街夜市原因

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黃暐瀚說，30年後孫曉雅再次回到台灣，已經貴為處長。與先前幾任的AIT處長有所不同，孫曉雅不只喜歡台灣，還喜歡接觸台灣民眾。這次主動來上他的節目，就是希望有更多的台灣民眾，認識AIT、認識孫曉雅與認識美國對台灣的政策。
黃暐瀚說，訪談過程中無所不談，處長更是有問必答，讓他印象最深刻兩個題目，首先是為什麼特別喜歡「饒河街」夜市？答案是因為孫曉雅稱自己沒有方向感，到士林夜市常常迷路，所以喜歡只有一個入口、一個出口，地形非常簡單的饒河街夜市，最愛吃的則是胡椒餅。
第二題為怎麼看待台灣役期延長與自我防衛，孫曉雅表示，美國絕對致力於幫助台灣，支持台灣抵禦該地區日益嚴重的威脅的努力，軍售和其他支援的前提是與台灣面臨的威脅相稱或反應。但確實認為，防禦的首要責任是自衛，台灣需要證明有能力保衛自己。
黃暐瀚說，事實上孫曉雅的女兒就是軍人，還拿到軍方的全額獎學金，畢業於非常昂貴的紐約私立福坦莫大學。相較於台灣常有人動不動就嗆別人，「叫你兒子去當兵！」真正愛國的人，為了保衛國家，不只兒子當兵，女兒也去當兵。
此外包括放棄美國籍需要多少時間？美國為什麼不幫台灣提案參與WHA？怎麼看待目前三位總統參選人？怎麼看待疑美論？等問題，孫曉雅全都開放提問，並傳達出核心價值為「質疑權威、言論自由」，認為因為只有去問，才有可能瞭解一件事的全貌。