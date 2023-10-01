中秋連假意外！台鐵自強號列車驚傳事故　男子疑落軌遭撞身亡

AIT處長孫曉雅接受專訪　自揭最愛饒河街夜市原因

▲AIT處長孫曉雅（左）接受專訪，揭露自己最愛饒河夜市的原因。（圖／翻攝自美國在台協會臉書）
▲AIT處長孫曉雅（左）接受專訪，揭露自己最愛饒河夜市的原因。（圖／翻攝自美國在台協會臉書）

記者陳威叡／台北報導

美國在台協會（AIT）處長孫曉雅日前接受資深媒體人黃暐瀚專訪，並將於今（1）日播出，黃暐瀚也在臉書表示，訪談過程中無所不談，且孫曉雅有問必答，而他最深刻的問題包括為何特別喜歡饒河街夜市，未料答案竟是因為，在士林夜市常常迷路，所以喜歡一個入口、一個出口，地形非常簡單的饒河街夜市。

我是廣告 請繼續往下閱讀
黃暐瀚對美國在台協會處長孫曉雅進行專訪，他在播出前夕於臉書貼文，表示1992年自己剛要上大學時，孫曉雅就在台灣了，30年前孫曉雅第一個派任外地的駐點就是台灣（1992年至1994年），當時她是AIT簽證官，跟著未婚夫遊遍台灣南北，騎車到淡水、開車到山上。

黃暐瀚說，30年後孫曉雅再次回到台灣，已經貴為處長。與先前幾任的AIT處長有所不同，孫曉雅不只喜歡台灣，還喜歡接觸台灣民眾。這次主動來上他的節目，就是希望有更多的台灣民眾，認識AIT、認識孫曉雅與認識美國對台灣的政策。

黃暐瀚說，訪談過程中無所不談，處長更是有問必答，讓他印象最深刻兩個題目，首先是為什麼特別喜歡「饒河街」夜市？答案是因為孫曉雅稱自己沒有方向感，到士林夜市常常迷路，所以喜歡只有一個入口、一個出口，地形非常簡單的饒河街夜市，最愛吃的則是胡椒餅。

第二題為怎麼看待台灣役期延長與自我防衛，孫曉雅表示，美國絕對致力於幫助台灣，支持台灣抵禦該地區日益嚴重的威脅的努力，軍售和其他支援的前提是與台灣面臨的威脅相稱或反應。但確實認為，防禦的首要責任是自衛，台灣需要證明有能力保衛自己。

黃暐瀚說，事實上孫曉雅的女兒就是軍人，還拿到軍方的全額獎學金，畢業於非常昂貴的紐約私立福坦莫大學。相較於台灣常有人動不動就嗆別人，「叫你兒子去當兵！」真正愛國的人，為了保衛國家，不只兒子當兵，女兒也去當兵。

此外包括放棄美國籍需要多少時間？美國為什麼不幫台灣提案參與WHA？怎麼看待目前三位總統參選人？怎麼看待疑美論？等問題，孫曉雅全都開放提問，並傳達出核心價值為「質疑權威、言論自由」，認為因為只有去問，才有可能瞭解一件事的全貌。

觀看國造潛艦「海鯤號」命名下水　孫曉雅：美對台承諾堅若磐石

侯友宜提有條件改4個月役期　孫曉雅：不會支持特定候選人

賴清德出訪巴拉圭將過境美國　孫曉雅：中國不應進行任何挑釁行為

AIT擴建案引在地居民反彈　孫曉雅：AIT希望當個好鄰居

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
AI倪珍報新聞