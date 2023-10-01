《未來少女》薄荷水晶甜炸天母！擔任一日店長 自爆開學壓力好大
《未來少女》人氣女團「薄荷水晶babyMINT」今（1）日下午甜美現身天母大葉高島屋，並擔任知名運動品牌一日店長，由於是中秋連假最後一天，直接把現場擠到水泄不通。其中，年紀最小的成員張丞妘，才剛升上國中三年級，課業壓力快把她逼瘋，「壓力好大！」
記者詹鎰睿／台北報導
這次的一日店長，是薄荷水晶出道以來的首次代言，少女們都顯得異常興奮，好幾次嗨到需要經紀人在旁控制，替現場增添不少趣事。因為在上集《未來少女》節目中，薄荷水晶帶來可愛又搞怪的〈GrAb Me If U CaN〉，不斷唱到討厭鬼、還對著鏡頭扮鬼臉，被問到發想原因？少女竟然回說，「因為我們的製作人有病！所以我們就是討厭鬼，製作人也是討厭鬼！」再度做出鬼臉，萌翻現場。
由於許多少女還在念書，最小的丞妘也才剛升上國中三年級，她坦承，一邊準備國中會考、一邊忙著《未來少女》讓她有點喘不過氣，「壓力好大！怎麼辦！」幸好在其他團員的陪伴下，她才可以把這些壓力轉變成前進的動力。
陳品妡則笑著分享，開學過後有遇到蠻多同學都在討論她，甚至放那首紅到國外的洗腦歌〈Hellokittybabahcurrihellokittybalahcurrihellokittybabahcurrihellokitty美味しい〉讓她感到不可思議，但覺得自己還是要以高中生的身分，好好專心課業。
熱愛念書的曹晶晶則透露，她未來要成為一位醫生，目前每天至少花7到8個小時念書。談到日前被姑婆曹金鈴爆料母胎單身，會不會想談戀愛？曹晶晶笑笑表示，我今年才16歲，沒有這方面準備，並指著團員們說，「我已經有她們啦！」
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