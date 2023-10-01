小犬颱風「今天開始增強」！暴風圈可能觸陸　最大風雨時程曝光

中秋節拿全新iPhone15返鄉！長輩酸「難怪買不起房」　年輕人怒了

▲蘋果全新的iPhone 15系列在9月底正式發售，不少人也在中秋連假前拿到，開心帶著新手機返鄉大拍特拍。（示意圖／美聯社／達志影像）
▲蘋果全新的iPhone 15系列在9月底正式發售，不少人也在中秋連假前拿到，開心帶著新手機返鄉大拍特拍。（示意圖／美聯社／達志影像）

記者潘毅/綜合報導

蘋果全新的iPhone 15系列在9月底正式發售，不少人也在中秋連假前拿到，開心帶著新手機返鄉大拍特拍。不過就有位網友在返鄉的期間，聽到家中長輩狂酸年輕人「年年換iPhone，難怪買不起房」，而貼文曝光，也引發一票年輕網友怒了。

我是廣告 請繼續往下閱讀
一位鄉民在論壇PTT上發文提到，自己中秋節回家，結果卻聽到長輩在一旁吐槽年輕人「年年換iPhone難怪買不起房」、「錢都拿去分期買手機，哪存得了錢？」原PO在一旁聽著也認為不無道理：「發現年年換的真的很多年輕人說房價太貴，買不起」。

▲iPhone 15多種顏色。（圖／ 記者鄭孟晃攝）
▲蘋果全新的iPhone 15系列在9月底正式發售。（圖／ 記者鄭孟晃攝）
貼文曝光後，立刻引發兩派網友爭論，許多年輕網友則憤怒回應「別人長輩幫忙出500萬買房，你這長輩有嗎」、「iPhone 一台多算賣5萬好了，30年也才150萬，當頭期款都不太夠」、「一坪的房價可以買三十年的哀鳳啊」、「如果買個哀鳳就買不起房的話 要檢討收入吧」、「就算每年都換頂規iphone也要至少600年，才省的出一間中古屋」。

但也有一派人贊同長輩說法「要聽內涵啦！長輩只是希望你節儉一些」、「其實長輩這樣說也沒錯啦，會年年換儲蓄習慣一定比較差」、「我還在用iPhone 8+，剛下訂新北一戶新成屋長輩是對的」。

印度製造iPhone 15驚傳鏡頭入塵！陸專家卻搖頭：是我們組裝的

iPhone 15 Pro剛用2天「燙到不行」！果粉黯然退貨：甚至還沒裝殼

iPhone 15爆出災情！她問「退貨手機會跑去哪」　內行揭賺到答案

iPhone 15 Pro 散熱不佳成「火龍果」！　蘋果給答案：非硬體問題

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
AI倪珍報新聞