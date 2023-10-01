中秋節拿全新iPhone15返鄉！長輩酸「難怪買不起房」 年輕人怒了
蘋果全新的iPhone 15系列在9月底正式發售，不少人也在中秋連假前拿到，開心帶著新手機返鄉大拍特拍。不過就有位網友在返鄉的期間，聽到家中長輩狂酸年輕人「年年換iPhone，難怪買不起房」，而貼文曝光，也引發一票年輕網友怒了。
記者潘毅/綜合報導
一位鄉民在論壇PTT上發文提到，自己中秋節回家，結果卻聽到長輩在一旁吐槽年輕人「年年換iPhone難怪買不起房」、「錢都拿去分期買手機，哪存得了錢？」原PO在一旁聽著也認為不無道理：「發現年年換的真的很多年輕人說房價太貴，買不起」。
貼文曝光後，立刻引發兩派網友爭論，許多年輕網友則憤怒回應「別人長輩幫忙出500萬買房，你這長輩有嗎」、「iPhone 一台多算賣5萬好了，30年也才150萬，當頭期款都不太夠」、「一坪的房價可以買三十年的哀鳳啊」、「如果買個哀鳳就買不起房的話 要檢討收入吧」、「就算每年都換頂規iphone也要至少600年，才省的出一間中古屋」。
但也有一派人贊同長輩說法「要聽內涵啦！長輩只是希望你節儉一些」、「其實長輩這樣說也沒錯啦，會年年換儲蓄習慣一定比較差」、「我還在用iPhone 8+，剛下訂新北一戶新成屋長輩是對的」。