日本飯糰專賣店激增！口味繁多又好吃　民眾：排40分鐘也願意

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在此趨勢之下，促使飯糰專賣店一間間的展店，據《TBS NEWS》調查，光是在今年，又有169間飯糰專賣店在日本全國展店。除了需求增加之外，研究外食市場的專家有木真理指出，飯糰專賣店可以節省店面空間，且需要的設備較少，不需要「職人」技術，另外米的價格較為穩定等原因，也都成為飯糰專賣店林立的因素之一。
一間位於東京JR澀谷站走路約3分鐘的飯糰專賣店，店內客人源源不絕，不過店家的手也沒停過。只見進行製作的工作人員，先將飯糰模型推入機器下方，白飯隨即掉入模型中，接著再放上鮭魚等內餡後，將模型對折、白飯脫模後就幾乎是常見的三角飯糰，最後工作人員再用手稍作調整，包上海苔，一顆鮭魚飯團就完成。
該店店主風間哲也表示，目前製作飯糰的流程屬於半機械化，由於使用機械製作，味道產出穩定，調理需要用到的器具也少，「店面很小也能展店，成為飯糰專賣店的特點。」
儘管製作時使用機械輔助，味道仍掛上保證。有消費者吃完就表示，「比起便利商店販賣的飯糰，吃起來更佳Q彈，會為此來回購。」
另外一間位於東京豐島區的飯糰專賣店，則是全手工製作，但是口味多達50種，其中包含肉燥蛋黃、義式蒜香等特殊口味，吸引國內外遊客到訪品嚐。一名來自台灣的遊客在店外排隊、接受《TBS NEWS》訪問時，就表示「儘管已經等了40分鐘，還是因為太想吃了所以不放棄排隊。」
到飯糰專賣店買飯糰，儘管比起自己製作還花錢，但是可以品嘗到不同特殊口味，也成為魅力之一。另外在網路發達的時代，不少民眾也會將製作精美的飯糰「拍照打卡」，使得飯糰專賣店的名氣廣傳，甚至不分國界，進而讓更多人上門購買。