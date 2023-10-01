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醫師後援會引用蔣渭水名言　賴清德：前輩做得到、我們也做得到

▲賴清德出席中部醫師後援會，受到醫生們的歡迎。（圖／民進黨台中市黨部提供，2023.10.01）
▲賴清德出席中部醫師後援會，受到醫生們的歡迎。（圖／民進黨台中市黨部提供，2023.10.01）

記者顏幸如／台中報導

民進黨總統參選人賴清德下午出席中部醫師後援會時，表示自己在國家面臨關鍵時刻，有能力守護國家主權、改變台灣命運。他引用蔣渭水醫師名言，呼籲醫界團結真有力，一起打造健康台灣，「過去我們的前輩做得到，現在我們就做得到」。

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賴清德中部醫師後援會今（1）日下午在台中市成立，全國醫界信賴台灣之友會總會長周慶明致詞時指出，當其他3組總統候選人還在爭鬥誰正誰副、吵著權力分配時，賴清德已經在規劃台灣遠景藍圖，其中人民健康醫療改革是重中之重，他將推動健康憲章，未來國家提出重大建設、重大改革，絕對以不違背人民健康為原則，將健康定義在國家最重要的定位。、

▲賴清德換上白袍，在中部醫師後援會成立大會中為幹部授旗。（圖／民進黨台中市黨部提供，2023.10.01）
▲賴清德換上白袍，在中部醫師後援會成立大會中為幹部授旗。（圖／民進黨台中市黨部提供，2023.10.01）
賴清德上台時，特別向在座醫師說明健康憲章的意義，他指出台灣人平均不健康年數高達8.4年，相當於一生有10%不健康，未來凡是國家重大建設與政策不能違背健康原則，例如中火要陸續除疫、積極用再生能源取而代之；其次是提昇醫療品質造福國人、改善醫界工作條件；第三是共同打造健康台灣。

賴清德說，他經常自問，有別於以往的總統，自己能貢獻給台灣社會的不同處是什麼？「我覺得是健康」！所謂健康不僅是身心，還有大家生活的土地與環境，他舉宜蘭的蔣渭水醫師，在日治時期喊出「團結真有力」；彰化有「走街仔仙」賴和醫師；台南投入非武裝抗日的台南韓石泉醫生，於228事件站出來和國民政府談判，這麼多醫界前輩不怕各種威脅恐嚇、站在第一線守護台灣，「過去我們的前輩做得到，現在我們就做得到」。

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