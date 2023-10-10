金鐘58／金獎常客莊凱勛、劉冠廷、藍葦華激戰！李程彬拚首座視帝

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78歲資深演員勾峰，1969年參加台視節目《田邊俱樂部——周末劇場》歌唱比賽，以〈我的太陽〉一曲獲得最高榮譽5個燈，隨即被台視延攬；勾峰早年多以歌手身分出現在各大歌唱節目，與胡錦的男女對唱組合在當時膾炙人口。1986年，勾峰憑藉《幾度夕陽紅》，演出抑鬱不得志而脾氣暴躁的「楊明遠」，獲得金鐘獎「戲劇節目男主角獎」；時隔36年，再以《茁劇場－誰說媽媽像月亮》演出老年「高秉涵」入圍「迷你劇集男主角」，備受矚目。
首次角逐金鐘獎！李程彬「分飾兩角」呼聲高
李程彬戲劇作品眾多《求婚大作戰》、《上海女子圖鑑》、《烈火軍校》，也曾演出《花千骨電影版》男主角「白子畫」，使他迅速走紅的則是影集《她和她的她》，李程彬一人分飾兩角，無論是溫文有禮的高階主管「李皓明」，還是可愛幽默的台客警察「劉常宇」，他都能精準詮釋角色，更憑本劇首次角逐金鐘獎「迷你劇集男主角」，迎戰眾多實力派金獎常客。
睽違8年！「視帝」莊凱勛二度角逐金鐘男主角
實力派演員莊凱勛，曾以公視人生劇展—《回家路上》拿下金鐘獎「迷你劇集男主角」，當時他將一半獎金捐給在頒獎前，不幸意外身亡的「藍教官」幸益真，另一半獎金則請劇組吃飯。莊凱勛也曾憑藉電影《菜鳥》，奪得第18屆台北電影獎「最佳男配角」，在電視、電影都有所斬獲；睽違8年，再以新戲《額外旅程》角逐金鐘獎「迷你劇集男主角」，詮釋一家之主「黃瑞杰」，經過換心手術後，從硬朗的家庭支柱變成被照顧者的心路歷程。
「雙金男神」劉冠廷成功求婚孫可芳！攜手入圍金鐘來勢洶洶
「雙金男神」劉冠廷作品橫跨戲劇、電影圈，曾以《植劇場－花甲男孩轉大人》拿下金鐘獎「戲劇節目男配角獎」，更憑藉電影《陽光普照》、《詭扯》獲得金馬獎「最佳男配角獎」，這回與女友孫可芳共演《你的婚姻不是你的婚姻－聖筊》，兩人雙雙入圍金鐘獎，對於才剛求婚成功的劉冠廷可謂「雙喜臨門」。
「金鐘獎常客」藍葦華！角逐「金鐘58視帝」不缺席
「金鐘獎常客」藍葦華，不僅曾以《寒夜續曲》、《神秘列車》、《新丁花開》等劇入圍金鐘獎，更憑藉《黑盒子》、《青苔》分別拿下金鐘獎「迷你劇集」男配角與男主角兩獎，後續接連演出《乒乓》、《夏之橘》也都獲提名肯定；藍葦華在新戲《你的婚姻不是你的婚姻－尾號1314》飾演李國華，將再角逐本屆金鐘獎「迷你劇集男主角」。
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