姑婆曹金鈴掛保證！《未來少女》曹晶晶母胎單身 同台演出遭婉拒
國寶級舞蹈家曹金鈴上個月30日舉辦「圓夢成真-曹金鈴舞動人生展」，邀請到《未來少女》人氣團員曹晶晶獻唱。身為姑婆的曹金鈴還當場掛保證，曹晶晶是緋聞絕緣體，到目前都是母胎單身，被問到未來兩人是否有望合體表演，曹晶晶竟一口婉拒姑婆，直呼：「如果跟她一起演出，自己壓力很大！」
記者詹鎰睿／綜合報導
曹金鈴盛誇曹晶晶從小就跟自己一樣對舞蹈非常熱愛，常常從晚上練舞練到凌晨三點，不眠不休能有今天的成績，讓身為姑婆的曹金鈴覺得很欣慰。被問到曹晶晶外表那麼出色是否會擔心眾多男生的追求？曹金鈴立刻掛保證，說曹晶晶從小就很乖，專注在舞蹈上沒有時間談情說愛，是緋聞絕緣體，到目前為止都是母胎單身。
由於這次曹金鈴和曹晶晶，兩人的合作在攝影作品上呈現，相差60歲的兩人，被問到是否會在舞台上有一起演出的機會？曹晶晶竟然一口拒絕，「姑婆曹金鈴對自己來說是神一般的偶像，如果跟她一起演出，自己壓力很大！於是婉拒。」
曹金鈴則在一旁笑說，現代年輕人非常有想法和主見，兩人跳舞的領域不同，要合體演出的確難度很大。曹金鈴也分享，接下來會把這些展出的照片結集成冊出書，義賣贊助公益團體，這樣可以幫助更多人，然後自己還設計了10分鐘健康舞，要號召更多長輩一起跳起來、動起來。
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