▲提升失智早期診斷、建立友善失智社區　亞東醫院舉辦失智症檢測衛教宣導活動

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失智預防篩檢 早期診斷很重要隨著老年人口不斷增加，失智症已經成為我們極需關注的社會挑戰。為增加民眾對失智症的認識、充實照顧者的照顧技巧並減輕其負擔，提倡預防和早期診斷的重要性，並為參與者提供免費的篩檢和健康講座。
1、健康篩檢：提供多項健康檢查，包括心電圖、血壓和失智檢測評估，並有專業醫療團隊為參與者提供各別化的諮詢建議。
2、衛教講座：邀請名醫專家分享預防失智和早期診斷的重要知識；個案管理師說明常見的照護問題，分享照護技巧；社工師也針對長照福利資源的申請與使用進行詳細說明。
3、失智友善社區：透過社區合作，創造友善失智的環境，提高對失智患者的理解和關懷。
4、指紋捺印活動：有鑑於失智長者屬易發生失蹤或意外之高危險群，指紋捺印可以先為可能迷路的長者預防性建檔，萬一長者走失後尋獲，員警即可透過建檔資料連絡家屬，協助長者找到回家的路。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=59364
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