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鐵飯碗變質！中國多地公務員遭砍薪水　網嘆：全民減薪時代來臨

▲近來中國不少地區傳出公務人員減薪的狀況。（圖／美聯社／達志影像）
▲近來中國不少地區傳出公務人員減薪的狀況。（圖／美聯社／達志影像）

國際中心徐筱晴／綜合報導

中國地方政府積累的巨額債務已成為中國當局管理層一個緊迫問題，而財政窘迫的情況下，不少地區近期傳出公務人員減薪，就連退休教師、醫生執業收入嚴重下降，使得中國民眾紛紛議論，中國是否進入「全民降薪」的時代。

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根據《自由亞洲電台》報導，近來中國各地接二連三傳出事業單位（以政府職能、公益服務為主要宗旨的一些公益性單位、非公益性職能部門等）的員工被減薪和取消福利。多家中媒報導指出，北京同仁醫院醫生反映8月工資大幅縮水，績效獎金和夜班補助降幅達50%。醫生隨即向醫院提出申訴，引起社會各界高度關注。

北京同仁醫院醫生指出，減薪是「事發突然」，僅在發薪日前一天，由科室和醫生「打招呼」。多位醫務人員及相關專家分析，近年來醫院虧損是導致醫生被減薪的主要原因。另外由於防疫工作增加，醫院要購買防疫所需的防護設備，導致支出增加。

不只北京同仁醫院，近兩年不斷有醫院被減薪，甚至發不出工資的現象。今年6月份河南洛陽、廣西等地就傳出了醫師減薪的消息。上海醫院一名頂級胸腔外科醫師表示，他平均做一台手術，收入不到500人民幣，還不如上海灘好一點的理髮師。

除了醫生之外，教師、記者和警察也都出現了減薪趨勢，使得不少網友熱議指出，中國已經進入「全民將新」時代。

廣州一名網友透露，他母親是廣州某高校退休教師，退休金將近8000人民幣。但上週學校的退休辦公室通知所有退休教師回校簽一份的《教師退休金標準》書，已經退休教師的退休金降了將近五成。他母親的退休金從8000人民幣減至4500人民幣。

另外還傳出，江蘇省揚州市要求公職人員清退2021年度基礎績效獎，並於明年3月底前完成。該份通知顯示，9月18日，揚州市津補貼聯席會議成員單位召開會議，傳達江蘇省財政廳通知，要求各縣市區最晚在2024年3月底前完成2021年度基礎績效獎的清退工作。

一名天津政府事業單位退休教師像《自由亞洲電台》表示，據了解，天津、南京、大連等地的警察被降薪兩成，「這是疫情之後才出現的，要求公務員減薪、退獎金等案例開始多起來了，以前沒有過。老百姓眼中的『鐵飯碗』、『金飯碗』現在開始減薪了，這不是只發生在同一個地方。」

報導最後援引官方數據指出，今年1至8月，地方政府債券發行總額達6.3兆人民幣，發行規模創歷史同期新高。截至去年11月，全中國地方債務餘額為35兆；中央政府債務餘額累計為23.3兆，合共78兆人民幣。另外，各地政府土地出讓金收入驟減，依靠賣地收入支持的地方財政入不敷出，依靠政府財政支付的公務員薪水、事業單位運營遭遇前所未有的困境。

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