蒲亭就中共建政向習近平發賀電！稱「蒲習會」保障全球安全與穩定
中國目前正值「十一長假」期間，這是為了慶祝中秋以及中華人民共和國成立74周年國慶的「超級黃金周」，今（1）更吸引超過30萬名中國民眾聚集在天安門廣場觀看國慶升旗儀式，而「好朋友」俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）也為此向中國國家主席習近平發表賀電，並稱相信兩人在「一帶一路」國際論壇期間舉行的雙邊會晤有所進展。
國際中心楊智傑／綜合報導
今年的10月1日是中共建政74週年，《俄衛社》今報導，俄羅斯總統蒲亭在致習近平的賀電，稱呼習近平為「尊敬的習近平先生，親愛的朋友」，同時也誇讚「在習近平領導下，中國沿著社會經濟和科技發展道路穩步前進，鞏固自身在國際舞台中的地位，積極參與解決地區和全球議程中的重大問題。」
蒲亭也提到即將舉行的「一帶一路」國際論壇，他強調俄中關係是全面戰略合作夥伴關係，莫斯科與北京在所有領域進行卓有成效的合作，在國際事務中有效協調努力，而雙邊領導人在「一帶一路」國際論壇期間舉行的兩國領導人會晤將「有助於進一步加強俄中關係」，造福兩國友好人民，保障歐亞大陸和全球的安全與穩定。
第三屆「一帶一路」國際合作高峰論壇將於北京舉辦，中國外交部發言人毛寧稱論壇期間將會有互聯互通、綠色發展、數字經濟三場高級別論壇，目前可以確認與會國家約有110多個。