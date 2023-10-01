王力宏沉潛2年重返中國音樂節！同台金曲歌后A-Lin 領銜演出吸睛
金曲歌王王力宏事業全面回歸！他2021年底因爆發婚變爭議，從大陸匆匆返回台灣處理家事，原定在中國的跨年演出、廣告代言都受到影響，今年與前妻李靚蕾在美國的離婚官司解決後，睽違2年恢復大陸商演活動，10月14日舉辦的「海潮宇宙音樂節」瀋陽站，宣布將邀王力宏開唱，他也在微博按讚該則文章，等同宣布正式在大陸復出。
記者江芷稜／綜合報導
王力宏因離婚風波沉潛近2年，今年舉辦「ONE LEEHOM WANG一個王力宏」演唱會，繼美國拉斯維加斯、泰國曼谷後，回到故鄉台灣第5度攻上台北小巨蛋，2場演出座無虛席，以實力重新喚起粉絲的記憶，預計11月唱到馬來西亞，由於他在微博發布演唱會花絮、新歌MV都未受限，歌迷很看好他後續到大陸演出。
果然近日「海潮宇宙音樂節」10月14日瀋陽站演出官宣，邀請名單第一個就出現王力宏的名字，以金曲歌王領銜主唱為噱頭，宣布他正式重返大陸舞台，同台表演者包括金曲歌后A-Lin（黃麗玲）、白皮書樂隊、春浪島、九保、麻園詩人，粉絲非常期待，紛紛留言「蓋世英雄來內地啦，期待在秋日和王力宏的舞台相見！」、「歡迎華語天王王力宏正式回歸，內地復工首秀瀋陽海潮宇宙音樂節」、「太期待了，那個男人他回來了！」