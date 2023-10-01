三星Tab S9+平板安卓體系的「斜槓」機首選　IP68手濕濕不用驚！

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平板效能筆電化，可隨身攜帶的「平板電腦」已經是年輕族群的3C新寵。三星最新的Galaxy Tab S9+平板，首次搭載IP68 防水防塵，不只耐用，快速整理5大值得推坑的原因。
📍IP68使用情境不受限
3C產品最怕水，三星Tab S9+首度搭載IP68防塵防水，日常使用情境，當手濕濕時直接操控平板雖然會下意識的心一驚，但其實有IP68防水，真的不太需要擔心，搭配上並採用Armor鋁合金材質外框，使用上更不需要受限，這一點會大大加分。
📍S Pen跟手性佳
S Pen會是隨手筆記的好幫手，從機身上取下後就能快速進入筆記的模式，快速的書寫內容，書寫手感不輸給真實的紙筆，書寫上筆畫的跟手性其實頗佳。另外，只要磁吸在平板上即可充電，相當方便。
📍平板模式
Galaxy Tab S9+ 使用12.4吋的Dynamic AMOLED 2X 大螢幕，搭配上AKG 揚聲器及 Dolby Atmos 環繞音效，追劇、打遊戲爽度高很高。但大螢幕相對重量就重上許多，586克的重量，較難長時間單手握持使用，建議還是放在桌上或是用支架使用比較不用造成手的負擔。
📍小筆電模式
如果都已經買了Galaxy Tab S9+款平板，力推再多花點錢加碼買專屬的鍵盤，可以立即將平板化身為小筆電進行工作，用不慣Android系統，鍵盤上還有Dex快速鍵，按下後就能直接切換到類似 Windows 界面，使用情境和使用筆電的情境非常接近。
📍頂級處理器
配備高通 8 Gen 2 處理器，可以在遊戲中提供加速效能和節能，透過圖形引擎可在 3D 環境中產生逼真的反射和陰影效果，玩起遊戲爽度高。
整體體驗
三星Galaxy Tab S9+平板售價2萬9990元，搭配鍵盤為3萬3690元，價格真的不算是便宜，但如果看成是買一台平板、一台筆電、一台手繪板等多機合一，就會覺得價格還算是合理。使用情境的部分，IP68 防水防塵可以更加放心的在各種環境下使用，但是還要誠實說，平板模式下單手使用其實負擔頗重，另外，建議一定要加鍵盤才是王道，讓平板斜槓成筆電。另外就是S Pen的部分，可以吸附在保護殼的機身上，不用擔心遺失，且書寫感真的很不錯，流暢度佳。如果想要一台上班、上學、追劇、打Game的斜槓機，Galaxy Tab S9+會是Android系統上的首選。
三星 Galaxy Tab S9+ 規格
- 螢幕：12.4吋 2800 x1752解析度，Dynamid AMOLED 2X螢幕，120Hz更新率
- 處理器：高通Snapdragon 8 Gen 2 for Galaxy
- 鏡頭：雙主鏡頭1300 + 800萬畫素／前鏡頭1200萬畫素
- 機身：185.4 x 285.4 x 5.7 mm
- 重量：581g (Wi-Fi) 、586g (5G)
- 防水：IP68
- 電量：10,090 mAh 電量、支援 45W閃充
- 售價：12+256GB售價2萬9990元，搭配鍵盤為3萬3690元