小犬路徑北修！日本氣象廳預測恐轉「大犬」強颱 或從台東登陸
日本氣象廳估計，第14號颱風小犬（KOINU）或將從菲律賓東邊海域朝西北方前進到達巴士海峽，有可能會先增強為強颱後靠近沖繩南部，預測路徑可能北修並於4至5日傍晚前後從台東登陸，橫掃南台灣與沖繩一帶。
國際中心楊智傑／綜合報導
9月30日生成的颱風小犬有增強為「大犬」跡象，根據日本氣象協會、日本氣象廳最新預測路徑，第14號颱風小犬自菲律賓東部以每小時15公里的速度朝西北方前進，鑑於其威力將持續增強，暴風圈有可能橫掃南台灣，尤其週三、週四可能從台東登陸，或於抵達巴士海峽後，轉為朝南海前進，台灣全境目前都在日本氣象廳的紅色暴風警戒區中。
日本氣象協會預測，小犬3日會增強成強颱靠近沖繩南部，4至5日進一步增強為「強烈颱風」，或逼近沖繩先島群島（宮古群島、八重山群島等）；根據日本氣象廳定義，「強颱」指的是最大風速每秒33至44公尺的颱風，「強烈颱風」則是介於每秒44公尺至54公尺之間。
颱風「小犬」的命名源自日本，由於世界氣象組織颱風委員會慣例將造成重大人員傷亡和經濟損失的熱帶氣旋除名，所以這個本該名為天秤（TEMBIN）的颱風因為在2012年在台灣、2017年在菲律賓造成嚴重傷亡財損，因此被除名改以小犬替代。