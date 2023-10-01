壓底線過關！美政府斷炊前　參議院通過「臨時支出法案」避免關門

小犬路徑北修！日本氣象廳預測恐轉「大犬」強颱　或從台東登陸

▲小犬颱風持續增強中，日本氣象廳將整個台灣列入紅色暴風警戒區中。（圖／翻攝中央氣象署官網）
▲小犬颱風持續增強中，日本氣象廳將整個台灣列入紅色暴風警戒區中。（圖／翻攝中央氣象署官網）

國際中心楊智傑／綜合報導

日本氣象廳估計，第14號颱風小犬（KOINU）或將從菲律賓東邊海域朝西北方前進到達巴士海峽，有可能會先增強為強颱後靠近沖繩南部，預測路徑可能北修並於4至5日傍晚前後從台東登陸，橫掃南台灣與沖繩一帶。

我是廣告 請繼續往下閱讀
9月30日生成的颱風小犬有增強為「大犬」跡象，根據日本氣象協會、日本氣象廳最新預測路徑，第14號颱風小犬自菲律賓東部以每小時15公里的速度朝西北方前進，鑑於其威力將持續增強，暴風圈有可能橫掃南台灣，尤其週三、週四可能從台東登陸，或於抵達巴士海峽後，轉為朝南海前進，台灣全境目前都在日本氣象廳的紅色暴風警戒區中。

▲日本氣象廳預估「小犬」將變成「強烈颱風」，暴風圈有可能橫掃南台灣。（圖／翻攝自日本氣象廳）
▲日本氣象廳預估「小犬」將變成「強烈颱風」，暴風圈有可能橫掃南台灣。（圖／翻攝自日本氣象廳）
日本氣象協會預測，小犬3日會增強成強颱靠近沖繩南部，4至5日進一步增強為「強烈颱風」，或逼近沖繩先島群島（宮古群島、八重山群島等）；根據日本氣象廳定義，「強颱」指的是最大風速每秒33至44公尺的颱風，「強烈颱風」則是介於每秒44公尺至54公尺之間。

颱風「小犬」的命名源自日本，由於世界氣象組織颱風委員會慣例將造成重大人員傷亡和經濟損失的熱帶氣旋除名，所以這個本該名為天秤（TEMBIN）的颱風因為在2012年在台灣、2017年在菲律賓造成嚴重傷亡財損，因此被除名改以小犬替代。

小犬颱風有可能登陸！各地「暴風圈侵襲」機率增　7縣市難逃大雨

小犬颱風4大重點！「海陸警」最快週二發布　國慶連假天氣有變數

天氣預報／小犬颱風逼近！吳德榮：週二轉中颱　各國最新路徑出爐

輕颱小犬影響！明起「連4日」　台東往返綠島蘭嶼船班全取消

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
AI倪珍報新聞