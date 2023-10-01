日本壽司郎「迴轉軌道」回歸！全新型態曝光 視網膜：確定被玩瘋
在今年1月底時，日本壽司郎遭一位高中生拍攝舔醬油瓶口、手沾口水惡搞片，後續更引發效仿風潮，導致壽司郎母公司股價受創，更立即祭出停止實體「迴轉」的方案。到了近期，壽司郎直接採用了全新點餐模式，還兼顧經典的「迴轉」觀賞性，讓網紅視網膜直呼：「日本壽司郎確定被玩瘋了」。
記者潘毅/綜合報導
視網膜今（1）日在臉書發文，提到自己到日本當地的壽司郎用餐，結果發現店內座位區以前的主要迴轉台直接消失，改為一塊超大觸控螢幕，讓顧客用觸控的方式點餐，點完餐後，餐點會用下方的封閉式小輸送帶直接送到座位上，避免中途遭其他顧客接觸。
這樣的改變也讓視網膜不禁大喊：「日本壽司郎確定被玩瘋了，有分店已經變成這樣，超級巨大的虛擬迴轉宇宙，想要改變世界，就先成為屁孩」，而且螢幕還能變換背景。視網膜還笑稱，自己為了測試螢幕功能，還不小心點了一堆炸蝦，「有趣的是大家好像都會用中指點餐」。
日本壽司郎的全新變化曝光後，也引發不少台灣網友的關注「屁孩長大後去壽司郎可以跟子孫吹噓是他改變了壽司郎的營運模式」、「小朋友會喜歡去的點餐模式」、「我反而覺得整個感覺都沒了」、「往好處想，減少食材浪費。在迴轉帶上太久也會被丟掉，希望台灣也引進」。