屏東市槍擊案　警方偵破起出槍彈

屏東市和平、光復路口於9月29日凌晨發生槍擊案，嫌犯開槍後逃逸，屏東警方立即成立專案小組並查扣多項證據，包括槍枝和逃亡用車輛，專案小組全力動員，對嫌犯可能藏身處及去處採取堅壁清野、逐一掃蕩方式，迫使嫌犯走投無路自行投案，並交出作案槍彈，警方將依違反殺人未遂、槍砲彈藥刀械條例等罪嫌移送屏東地檢署偵辦。
記者莊全成／屏東報導
由於本案發生時間為中秋節，警察局長蔡文峰極為重視，指示由刑警大隊與屏東分局組成專案小組，刑事局偵八隊派員支援偵辦。由屏東地檢署檢察官指揮偵辦，案發後即已鎖定槍手為張姓犯嫌，由余姓犯嫌開車協助犯案及逃逸，張余二嫌於逃逸過程中屢換藏匿處所及交通工具，試圖影響警方追緝，專案小組針對二嫌可能逃逸路線、藏匿處所及可能使用之交通工具，掌握其行蹤並派員埋伏、跟監，在短短2天的時間內，掌握犯嫌在高屏地區所藏匿的地點及使用過的交通工具，逐步縮小包圍網查緝之下，張、余2嫌自知難逃法網，遂於9月30日23時30分，自行到屏東警分局投案並交付作案用槍枝、子彈，本案除主嫌張余2人之外，另查獲協助二嫌逃亡之嫌疑人及證人等共5人，查扣作案用手槍1把、子彈22顆、逃亡用車輛4部等物，並擴大追查槍彈來源。
屏東警分局長蔡培元表示，選舉將屆，維護社會治安平穩是當前警察最重要的工作之一，對於任何治安事件案件，警方絕對依法嚴辦並查緝到底，更會持續對轄區內高風險場所執行臨檢及路檢，以維社會治安，另呼籲民眾遇有糾紛，務必尋求合法、合理的管道處理，切勿因一時衝動而觸法。