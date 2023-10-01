名家論壇》朱駿／藍白合組總統隊最大贏家是柯與民眾黨

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藍與白合組總統隊最大的癥結就在誰正誰副，民主政治中比民調似乎理直氣壯，但禁不起分析，對於今日的事態不適用。
柯文哲既然才說要退將們放心，藍白一定合，他的發言人卻說，柯營主張用具有公信力的第三方民調，推出在野最強人選，輸的退選。顯然是要藍白隊打擂台，相互KO，這是淘汰賽，不是藍白「合」，是發言人護主用心良苦，但不小心狠狠打了柯一耳光。有知覺嗎？
談到該誰當總統，當然要用客觀穩定的標準才能令「可以講理的人」服氣，若不講理，就什麼都甭談了。民調是漂浮變動的，也極可能會被綠營操縱，可為參考，但不足以作為客觀穩定的標準，只會惹出更多爭議，破壞「合」的氛圍，不能令「可以講理的人」服氣。
總統的工作是治理國政，當然要以「治理能力與潛力」為標準，把侯友宜在新北市迄今的與柯文哲在台北市的政績拿出來比一比，其次，看看誰最有能力組織治國團隊。比完這兩個標準，應該就清楚了。這兩個標準皆是已經客觀存在可以客觀辯證的事實，而且可以做為未來的穩定基礎的，這才是對人民負責任的做法。
民眾黨連立委人選都派不出來幾個，還侈談治國？還是務實地先爭取副總統、立法院長（國民黨應該許諾）與幾個主導的部會以及政務官，還有其他部會、政務官、國營事業，一時間無法細談，但該定出分配原則。這些原則要兩黨同時共同公開，說明理由，全民見證才好，才能免除密室分贓之譏。
建議柯文哲力爭民眾黨人出任立法院長（總統換立法院長，公道吧！）、陸委會（包括海基會在內）、勞動部、環保部、經濟部等部會。
最重要的還有一點，就是柯應公開要求國民黨必須黨內改革民主化，國民黨的黨內一言堂是台灣民主政治沉重的包袱與政治發展的絆腳石，這已不是國民黨的家務事，而是台灣政治發展的大事，人人皆有權利要求，何況是將來共同治理國政的夥伴。
柯文哲與民眾黨先從一步步搞好黨的建設，累積執政經驗與聲望開始吧！這樣才能養成日後獨力執政的能力。這是一個戰略抉擇的關鍵時刻。藍白合組總統隊一旦勝選，最大的贏家是實權副總統柯文哲與民眾黨全黨，應無疑義。
關於和或不和的話題，如果是「和」，那就不該是只比狹隘且會飄忽變動之民調的決鬥，兩黨以狹隘且會飄忽變動的標準對決，怎麼「和」？兩黨應該是合組總統隊，是「競合共治」，絕對不是「和」，是瞄準大局目標，提出《共同政治綱領》，根據所有現實合理條件之既聯合又鬥爭。「和」就完蛋了！
什麼「君子和而不同」，都是錯讀了《論語》，瞎扯淡的屁話。自古迄今，治國者不可能是君子，真君子是治不了國的，服從政治領域的現實吧！不要肖想了。要求政治人物開誠佈公，負責任地、誠實地實踐諾言就可以了，不要妄想太多！
「廣納延攬各黨各派人才」是搞打滷湯或大雜燴，大投機，瞎鬼混，不是聯合政府，這是對聯合政府根本無知的發言。我們的憲法是既無真正「聯合政府」的條件，也距「內閣制」甚遠。
要達到「內閣制」就要先修憲，那應該鼓吹修憲，不是放空槍！有了真正內閣制，再配合國會選舉採行「低門檻的聯立式比例代表制」，自然會有聯合政府，要搞清楚事務之本質嘛！
要搞內閣制，是不是也該提出國會兩院制？治國是要有觀照全局之系統性的眼光與思考的，零星瞎扯淡只是恰恰曝露了自己無知不懂，恰恰告訴大家柯文哲的團隊不能當總統團隊！不是嗎？意氣用事發言非但無益，反而有大害。言語，君子之樞機，一言以為智，一言以為不智，豈可不謹慎？
●作者：朱駿／時事評論人
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