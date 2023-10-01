網友稱買到黑綠色雞蛋遭法辦 侯友宜批民進黨清算：上任砍掉重練
進口蛋爭議不斷延燒，日前有一名網友在網路上分享，他購買到黑綠色雞蛋，隨後卻遭到警方循線約談。對此，國民黨總統參選人侯友宜今（1）日在臉書發文，痛斥政府機關因政治壓力變民進黨禁臠，更喊話他上任一定全部砍掉重練。
記者翁子竣／台北報導
新北市新莊一名謝姓男子日前在網路上，聲稱自己到台農的「黑綠雞蛋」；該貼文一出，農委會隨即認定涉及妨害名譽，並進一步向北市中正第二分局報案，該名網友隨即遭指控涉妨害名譽罪，並移送法辦。
針對此事，侯友宜今在臉書發文痛斥，新北市民眾只因在網路上分享買到黑綠色雞蛋，立刻遭民進黨政府以「一條龍」方式，透過政治壓力，動用司法機關清算，不但迫害獨立機關自主性，更讓國家機器淪為綠營打手，目的就是：「不讓你說話，更要讓你，再也不敢說話。」
侯友宜說，民進黨執政以來，NCC變成警總，促轉會形同東廠，監察院辦藍不辦綠，大法官綠油油一片，中選會因人設事。這些政府機關，本應秉持中立、客觀，超然於政黨之外，如今都因政治壓力，變成民進黨的禁臠。
「這，不是我們要的政府，更不是台灣該有的樣子」侯友宜承諾說，上任之後一定全部砍掉重練，該撤就撤、該換就換，還給民眾，清廉、公平、正義的政府。