中秋節買仙女棒玩！他拆開「整隻過半是鐵絲」傻眼 減量真相曝光
一年一度的中秋連假，許多民眾都返鄉與家人團聚同樂，除了吃烤肉之外，也會為了增添節慶氣氛，買一些煙火、仙女棒燃放。不過就有民眾發現，自己買到的仙女棒「超過一半是鐵絲」，困惑是不是「物價通膨」導致，但其實真相與法規以及安全考量有關。
記者潘毅/綜合報導
一位民眾在臉書社團《爆怨公社》上發文提到，自己在中秋連假，應景的買了一包仙女棒與家人施放，結果剛一打開就發現，一隻仙女棒的鐵絲部分，竟然超過一半，能燒出亮麗火星的火藥部分，跟過去印象中相差許多，讓他不禁感嘆：「物價通膨好慘」。
不少網友看完也十分有感，紛紛大喊「以前火藥的份量至少有超過3/4耶」、「這幾年買到的仙女棒都是這樣啊，火藥部分不超過一半」、「終於有人也提出來了！我一直以為變少是我的錯覺」、「昨天陪小孩玩時還想說有這麼短嗎？原來不是錯覺」。
但隨後也有人認為「是為了安全考量吧！安全第一嘛！反正那本來就是一時的消遣罷了」、「改這樣我比較敢玩，以前那火星都會噴到手」、「燙一次就知道有距離的好」、「剛剛查了一下，才發現真的有這個新法規『消防署的新規定，火藥量不得超過一定的標準，以策安全』」
消防署數年前基於安全考量，制定仙女棒等等煙火爆竹的火藥量，因此近來才會有民眾所見到「一半是鐵絲」的仙女棒出現。