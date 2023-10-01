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金鐘58／最具人氣獎競爭夯！吸15萬人參與　《飢餓遊戲》暫時領先

▲第58屆金鐘獎「最具人氣獎」初選競爭超級夯，狂吸15萬人投票，節目類由《飢餓遊戲》暫時領先，戲劇類則由《模仿犯》領先群雄。（圖／三立提供）
▲第58屆金鐘獎「最具人氣獎」初選競爭超級夯，狂吸15萬人投票，節目類由《飢餓遊戲》暫時領先，戲劇類則由《模仿犯》領先群雄。（圖／三立提供）

記者詹鎰睿／綜合報導

第58屆電視金鐘獎頒獎典禮，將分為「節目類」及「戲劇類」二場，分別在10/20（五）、10/21（六）舉行。由於上屆「金鐘獎最具人氣獎」票選活動反應熱烈，今年再次舉辦人氣票選活動，讓全民參與「網路人氣票選活動」。目前活動已有近15萬人參與投票，截至28日中午，節目類由《飢餓遊戲》暫居第一，戲劇類則是《模仿犯》領先群雄，競爭超級激烈。

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▲模仿犯。（圖／三立提供）
▲《模仿犯》暫居戲劇類最具人氣獎初選票選第一。（圖／三立提供）
「金鐘58最具人氣獎初選票選」活動已於入圍公布當天正式起跑，這項非正式競賽票選活動由LINE TODAY與金鐘獎合作，邀請觀眾一起選出心目中的年度「最具人氣綜藝節目」及「最具人氣戲劇節目」，即日起至10/4止，活動期間內每人可以投票一次，初選票數最高五部作品將進入第二階段「金鐘58最具人氣獎決選票選」，決選首度運用疫情期間民眾最常用的手機簡訊投票機制，安全性與公正性更升級，決選自10月5日至10月18日止，總票數最高者，即為今年人氣獎得主。

目前「金鐘58最具人氣獎初選票選」活動已經吸引近15萬人參加投票，最後獲得的「最具人氣戲劇節目獎」及「最具人氣綜藝節目獎」兩個獎項，將分別在兩天典禮中頒獎。

▲吳宗憲（中）、KID（右）、坤達主持《綜藝玩很大》開心入圍金鐘「益智及實境節目主持人獎」。（圖／記者陳明中攝）
▲吳宗憲（中）、KID（右）、坤達主持《綜藝玩很大》與《飢餓遊戲》再度對上。（圖／記者陳明中攝）
截至9月28日中午，綜藝節目以《飢餓遊戲》32,406票、《綜藝玩很大》31,839票、《嗨！營業中》則有14,385票，位居前三名。由於去年《飢餓遊戲》與《綜藝玩很大》就廝殺的相當激烈，最後由《綜藝玩很大》獲得，沒想到今年兩大節目再度爭鋒相對，加油團也使出全力票，目前由《飢餓遊戲》暫居第一，形成拉鋸戰。

而在戲劇方面，前三名分別是《模仿犯》、《人選之人—造浪者》及《村裡來了個暴走女外科》。其中《模仿犯》是今年入圍最大贏家，一共入圍17項，目前票選數為24,334票。《人選之人—造浪者》則入圍14項，票選數是21,276，暫排第三名的《村裡來了個暴走女外科》則有17,259票。

▲人選之人造浪者。（圖／三立提供）
▲《人選之人—造浪者》緊追《模仿犯》，暫居第二。（圖／三立提供）
各大節目都紛紛呼籲觀眾、網友們趕快參與，投下關鍵性的一票。第58金鐘獎節目類、戲劇類播出平台國內電視直播在三立都會台與公共電視、MOD直播在三立戲劇台、海外直播在三立國際台、東森美洲電視、新加坡Star Hub、馬來西亞 Unifi TV；官方網路頻道則是金鐘58官網、金鐘官方YouTube，公視YouTube點點愛，廣播調頻在好事989電台，數位直播包括三立新聞網直播室、三立新聞網YouTube、三立電視YouTube、Vidol YouTube、文化部FB、中華電信Hami Video、LINE TODAY、LINE TV，影音平台直播是Vidol影音平台。

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