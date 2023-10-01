被政治耽誤的冷面笑匠！賴清德當眾啞問醫生收入 林靜儀超尷尬
民進黨總統參選人賴清德今天在台中連趕5場造勢活動，他在最後一場透露民主大聯盟的成員苗博雅是「拜託很久才出來」，也不忘推薦自家候選人，卻當眾用唇語問立委林靜儀當醫生「一個月賺多少？」台下哄堂大笑。見林靜儀尷尬笑到彎腰，他還一本正經說「（醫生）真的比立委薪水還高，她出來拋頭露面都是為了台灣。」
記者顏幸如／台中報導
賴清德今（1）日白天在台中連趕5場公開活動，第5場的百工百業後援會聲勢浩大，約有2千人參加，賴清德介紹台上兩位立委候選人時，讚許新人謝子涵專精地方創生戰略，不僅寫書、下鄉組成長團體，還在全台灣演講超過一百場，令他很感動。
介紹立委林靜儀時，賴清德說她原職婦產科醫生、中山醫院國際部主任，一個月也有……此時他突然轉過頭去，很正經的用唇語問她「有ＸＸ吧！」全場見狀大爆笑，林靜儀接話也不是、不回應也不是，當場笑彎了腰，他還繼續說：「有啦！比立法委員薪水還高。」林靜儀只好默默點頭承認。
在眾人笑聲中，賴清德嚴肅的說，「比立委薪水還高，為什麼要出來當立委？她這樣拋頭露面，都是為了台灣。」
賴清德接著說，他常覺得自己要改變台灣，光是當黨主席還不夠，因此民進黨結合民主力量和其他政黨合作，在這場選舉找出好人才一起打拚。例如在台北市大安區與社民黨苗博雅合作，「拿民調給他看、拜託很久，最後才答應出來選立委」；至於綠黨曾柏瑜挑戰選票結構7比3、藍到出汁的大新店選區，就非常阿沙力。他稱讚曾柏瑜是318學運的學生領袖，很有理想性、願意為台灣出來打拚，是民主大聯盟的好人才。