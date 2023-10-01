熊熊被調侃「負面新聞太多」　老公護妻直球回應了

六月激戰24歲天菜羽球教練！黃辰邑飛撲救球　影片創217萬瀏覽率

▲六月（左）與黃辰邑聯手打羽球的影片，短時間創下217萬次觀看數。（圖／我是凱文工作室提供）
▲六月（左）與黃辰邑聯手打羽球的影片，短時間創下217萬次觀看數。（圖／我是凱文工作室提供）

記者江芷稜／綜合報導

女星六月（蔡君茹）與李易結婚12年，家庭幸福美滿，夫妻都是羽球愛好者，參與「愛最大X Converse彩虹盃公益羽球賽」卻沒一起組隊，六月身邊竟是年僅24歲的小鮮肉演員黃辰邑，兩人同框在球場上激戰的影片，他不斷瘋狂飛撲救球秀美技，創造217萬次驚人瀏覽率，原來黃辰邑另一身分是有10多年球齡的私人羽球教練，不只球技精湛，身材還非常結實，渾身肌肉讓網友直呼快流口水了。

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▲年僅24歲的黃辰邑外型相當帥氣。（圖／黃辰邑臉書）
▲年僅24歲的黃辰邑外型相當帥氣。（圖／黃辰邑臉書） 
▲黃辰邑有著帥氣外表及精實身材，六月十分看好他進演藝圈。（圖／我是凱文工作室提供）
▲黃辰邑有著帥氣外表及精實身材，六月十分看好他進演藝圈。（圖／我是凱文工作室提供）
▲黃辰邑有10多年球齡，是許多明星的指導教練。（圖／黃辰邑臉書）
▲黃辰邑有10多年球齡，是許多明星的指導教練。（圖／黃辰邑臉書）
黃辰邑在IG曬出比賽精華影片，短短不到1分鐘的過程，只見他數度精采回擊，一起組隊的六月站在前方卻是全程閃球，讓他不斷飛撲救球，最後還贏了對方，他自豪說：「這一顆我可以拿來說嘴很久了」。六月留言「辰神！！我躲避球打得很好吧」，自嘲雖然大家都說她把羽球打成躲避球，但這也是需要默契的。網友則搞笑回應：「同樣都是觀眾，為什麼她可以站在裡面！」、「示範如何一個場地同時打羽球跟躲避球」、「下次看球不要站這麼前面了」。

▲黃辰邑羽球球技精湛。（圖／黃辰邑臉書）
▲黃辰邑羽球球技精湛。（圖／黃辰邑臉書） 
▲黃辰邑與六月（右）組隊打球，不斷飛撲救球的美技吸引217萬次瀏覽率。（圖／黃辰邑臉書）
▲黃辰邑與六月（右）組隊打球，不斷飛撲救球的美技吸引217萬次瀏覽率。（圖／黃辰邑臉書）
她透露在羽球場上認識黃辰邑，大讚對方外型陽光帥氣，球技也是數一數二，簡直是天菜羽球教練，很看好他進入演藝圈，鼓勵對方多多往幕前發展，且教練與明星羽球隊的夥伴們感情都很好，私下經常聚會，連她的先生李易都是黃辰邑的學生，所以完全不會擔心老婆與小鮮肉走得太近。影片發布後創造217萬次瀏覽率，讓六月跟黃辰邑都很訝異。

▲六月（右）與黃辰邑組隊打球，被笑說在打躲避球。（圖／黃辰邑臉書）
▲六月（右）與黃辰邑組隊打球，被笑說在打躲避球。（圖／黃辰邑臉書）
年僅24歲的黃辰邑，擁有一票明星學生，指導過六月、謝承均、洪百榕、宋達民及林俊逸等人，更擔任《全明星運動會》第四季的羽球教練，他提到初次與六月見面時，感覺不太真實，沒想到她個性親切，還主動跟自己搭話，提議要組成一隊打球，因為練球關係越來越熟，感覺六月很照顧身邊的人，常常會給晚輩一些建議，讓他收穫良多。


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