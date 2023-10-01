余祥銓婚後躲房間「狂看成人片」！妻噴笑：李亞萍後面站了5分鐘
藝人余祥銓今年6月宣布與交往近6年的女友柔柔結婚，孩子也即將在11月24日出生，生活幸福又美滿。怎料，柔柔近日卻在節目上爆料，余家有嚴格的家規，其中就包含「絕對不能鎖房門」，有次余祥銓就在家裡狂看成人片，完全不知道媽媽李亞萍早就站在後面，看了足足5分鐘。
記者詹鎰睿／綜合報導
柔柔在節目《綜藝大熱門》爆料，余家一共有3大家規，「絕對不能鎖房門」、「筷子拿不好就罵」、「（在家）裸露就是不准」，針對不能鎖門一事，柔柔就小小抱怨，李亞萍常常會突然闖進來，害得她在房間很緊張。
不過，有次柔柔回新竹娘家時，余祥銓就在家看成人片，看得非常入迷，完全不知道媽媽李亞萍一直在後面看著他，「他媽媽（李亞萍）跟我說，余祥銓一直在家看A片！」
余祥銓笑著解釋，原來他是買了一副VR眼鏡，實在太過逼真，戴著耳機完全沒有發現周遭狀況，「我媽在我旁邊，站了5分鐘。」
余祥銓還加碼自爆，過去曾帶女友回房間辦事，結果還跟媽媽不小心對到眼。好笑的是，這樣的家規也害到李亞萍自己，余祥銓表示，有次就跟柔柔闖進媽媽房間，恰巧目睹正在換衣服、全裸的李亞萍，「你幹嘛不敲門？」余祥銓則回嗆，「妳也不敲啊！」