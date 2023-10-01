台南綠培力社區規劃師開訓 透過社群共學與地方社區共同成長
台南市政府都發局今(1)日於台南市立圖書館新總館主辦112年度台南市綠社區培力計畫「社區規劃師培訓」，透過學院的概念，以社群共學的學習方式，打造基礎型社區營造實戰營，由下而上引領城鄉各地方社區適性發展，共同承載城市與社會發展的一份責任與希望。
記者張振興/台南報導
都發局長徐中強表示，城市風貌特色源自於地方社區的人文與地景，社會中每一個人各自的微小決定，都會成就與改變地方社區生活的空間環境，如何以掌握地方社區資源與分析為基礎，思索地方社區各空間環境的使用方式，減緩地方衰退的速度，讓地方重新恢復生機，進而邁向永續社區，是各城市之重要課題，並讓生活其中的人朝更美好的生活前進。
市府都發局進一步說明，本次社區規劃師培訓「基礎型社區營造實戰營」將透過「企劃力、社造力、行銷力、專案管理、公共參與、場域訓練」6大主題36小時課程，集合全台師資引領大家入門社區營造和地方創生，以及9小時的示範型基地駐地實習完成任務，帶領大家進入真實場域，共同協助地方環境發展，傳承地方智慧。
輔導單位更為實戰營額外加開4場不同主題的選修實作課(植栽種植養護、木泥鐵作工法、媒體宣傳工具和參與型工作坊)，以及規劃2天1夜的參訪見習，除了帶領大家前往實地學習地方環境空間營造外，更能學習多元議題的觀點，以及環境空間改造後如何進行社群與空間經營。