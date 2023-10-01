76歲《楚留香》鄭少秋「失聯長女」走上絕路 後事無人處理
76歲資深港星鄭少秋因主演《楚留香》風靡亞洲，私生活情史豐富的他，在與前妻沈殿霞和現任妻子官晶華之前，曾與盧慧茹相戀並生下長女鄭安儀；與父親鄭少秋失聯多年的55歲鄭安儀，被爆出在美國南加州住處自縊身亡，教會先為她進行追思彌撒，因聯繫不上母親盧慧茹，便呼籲鄭少秋趕緊出面替女兒辦後事。
記者黃雅琪／綜合報導
教友透露，鄭安儀近期一直處於情緒低潮期，大家都很關心她；一直到上個月月底，有教友發現鄭安儀失聯，也聯繫不上她母親盧慧茹，擔心發生意外事件通報警方，警方趕抵鄭安儀住處發現，她已經在屋內自縊身亡。
鄭少秋香港TVB演員訓練班時期，與盧慧茹交往3年，未婚生下長女鄭安儀，兩人分手後，盧慧茹便帶女兒離開。鄭少秋受訪時曾提及長女鄭安儀，坦言兩人已經沒有聯絡，對他來說是個遺憾︰「我很多年前供她讀大學，但供完之後已沒聯絡。現在如果在街上遇見，也不知道認不認得。」
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