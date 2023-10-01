▲3大國人常藥駕藥物曝光　「藥駕」殺人危險不容小覷！　

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藥師公會全聯會理事長黃金舜指出，據統計，台灣服用藥物造成死亡原因排名之中，交通意外死亡位居第8位，每年約有3000多人喪命，其中使用藥物後開車占整體10％，預估每年造成約300多人死亡。國人最常藥駕的前3大藥物包括：
- 降血壓藥
- 安眠藥
- 肌肉鬆弛劑
▲藥後駕駛高風險族群為職業駕駛、特殊疾病民眾、高齡長者、族群。（圖／台北市藥師公會提供）
駕駛出門才吃安眠藥 睡著輾斃女騎士！藥師公會國際事務委員會主委蘇柏名舉例，近年發生過幾例嚴重藥駕事件：高雄一男子長期受失眠所苦，某日睡前忘記服用安眠藥，竟在上班開車出門前「補吃」，結果上路後突然睡著、直接衝撞並輾斃正在停等紅燈的無辜女騎士；另一位新北市男子在住處服用安眠藥後，竟無照開車上路，行經某街道追撞騎士，導致其不治身亡。
藥師推交通安全用藥分級藥師公會表示，歐洲國家早就落實藥駕觀念，法國衛生部十多年前就訂定藥物分級，並且要求藥廠於產品外盒上清楚標示，藥師於發藥時也會仔細向民眾說明，特別是針對運輸業者，避免因為工作與作息使藥物副作用影響道路安全。
有鑑於此，台北市立聯合醫院針對交通安全藥物分級制訂宣導，將藥品分成四級，從最危險的安眠藥、抗精神病藥、散瞳劑、肌肉鬆弛劑等處方藥，到民眾最常接觸的止咳藥、抗組織胺以及含有可待因的藥水等分門別類製作教材，開始訓練種子藥師，並於台北市交通運輸部門、計程車服務站等進行宣講，希望能提升全民用藥識能。
▲▼台北市立聯合醫院針對交通安全藥物分級制訂宣導，希望提升全民用藥識能。（圖／台北市藥師公會提供）
計畫執行至今成效良好，北市聯醫未來也將與台北市藥師公會以及中華民國藥師公會全國聯合會合作，訓練更多臺北市社區藥局甚至是全國各地的藥師，面對須長期駕駛交通工具的民眾領藥時，進行詳細專業的衛教，以避免藥物帶 來的隱性傷害。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=59400
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