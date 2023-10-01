SpeXial合體難湊齊！林子閎「千求萬求請不來」 破局原因曝光
林子閎今（1）日舉行30歲生日見面會，500張門票售罄，嘉賓請到SpeXial團員羅宏正、易柏辰（易恩）、許明杰時隔6年再次合體，當被問及其他團員為何未現身時？林子閎以玩笑話回應：「因為經費的考量，所以這幾位是比較付得起。」
記者羅凌筠／台北報導
林子閎說本來想把SpeXial全請來，「但是真的請不來，千求萬求請了現在的3位，宏正特地為了我排掉工作，真的打從心底開心。」其他團員聽到宏正排開工作，馬上裝忙說：「我們等一下還要去錢櫃唱歌。」大開1年前與KTV芭樂阿嬤發生衝突的許明杰玩笑。
4人重現經典曲目《迷失in U》，讓現場粉絲為之陶醉，團員們還惡整林子閎穿上烏龜裝，許明杰透露，因為知道林子閎喜歡烏龜，家裡還養了20幾隻烏龜，特地獻上這套烏龜裝，這樣他就可以跟家裡的烏龜交流。對此，林子閎開玩笑地表示：「下次換你們見面會你們就知道了。」
此次見面會的周邊商品，以林子閎親自設計的貓形別針、手機掛繩、悠遊卡為亮點，這是為了紀念他的愛貓，今年5月他的2隻愛貓相隔2周離世，都養了11年，林子閎說：「其實人處理完事情才有時間感傷，那時候姊姊帶第2隻去火化場，真的送進去那一刻，我是哭點高的人，我居然想哭。」