人人有發財夢！中國經濟疲軟就業困難 彩券銷售量反而創新高
中國今年經濟增長放緩，地方財政窘迫之下不少公務人員面臨減薪，原先放棄大城市逐夢、返鄉改捧鐵飯碗的青年們更陷入就業情況慘澹的困境。不過根據中國官媒《新華社》與《路透》報導，民眾對於經濟擔憂陸續提高之際，彩券的銷售量也飆升至今年以來單月最高水準。
國際中心楊智傑／綜合報導
中國財政部日前公布最新數據，在今年8月全中國的彩券銷售量年增53.6％，達到人民幣529.6億元（約新台幣2378億元），而今年從1月開始到8月的彩券累積銷售額則高達人民幣3757.6億元（約新台幣1.69兆元），比去年同期成長了51.6％；按省分計算，8月份中國所有省分彩券銷量均出現增長，其中，廣東、江蘇、浙江和山東增加額較多，按年分別增加19.91億元、17.42億元、16.00億元和12.80億元。
數據引發不少中國社群媒體與分析人士的討論，許多中國民眾將這數個月以來彩券銷量上漲與對經濟的擔憂掛鉤，苦笑表示「年輕人500萬元的可能性比透過作品賺500萬元的可能性更大」、「找到工作跟中彩券的可能性差不遠」、「彩票賣的越多，問題就越大，現在都想躺。」
中國青年失業率在6月攀上21.3%的歷史新高後，官方以「勞動力調查統計需要進一步健全優化」為由，宣布暫停公布相關數據，同時也引發了各界嘲弄及批評；然而，生存陷入困難的青年們只能離開房租高昂的大城市，有人返鄉當啃老族或試圖考取地方公職，有人則求神拜佛盼能找到工作。