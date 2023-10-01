總統大選前不能說的祕密！金馬片《九槍》掀論戰 卻逼哭基層員警
2024總統大選前夕，各候選人先後針對移工議題提出政見，金馬獎最佳紀錄片《九槍》去年以「移工阮國非事件」切入，直球對決30餘年沒有改善的「結構弊病」，引發不少網友論戰，甚至有基層員警看完痛哭。導演蔡崇隆表示：「其實《九槍》沒有想要控訴誰，只希望影片撐開一個台灣社會可以多元辯證的空間，歡迎有開放性的公民來挑戰自我。」
記者黃雅琪／綜合報導
許多觀眾都很好奇，《九槍》去年得獎後沒有立即上映的原因為何？導演蔡崇隆親述：「比起票房，我們更希望在觀眾看完本片後，有機會面對觀眾的情緒或提問，因為我知道大多數的人在看完本片後，心情多是複雜、沉重甚至無力的，若在觀影後沒有和團隊對話的管道，恐怕只會淪為6年前移工與員警二元對立的仇恨中，我們只想讓觀眾看到事件全貌和背後脈絡，探究悲劇是否真的無法避免。」
蔡崇隆強調，紀錄片今年站上院線，還是為了觸及更多非同溫層，提高公民觀影人次，傳遞給觀眾在走出戲院可以行動的能量。上映至今，有很多基層員警來看電影，甚至有教官級的警員跟導演說：「未來想用《九槍》當教材做內部訓練使用。」高雄場有位基層員警的觀眾散場後忍不住流淚，向製片李佩禪傾訴自己警校的觀察和基層員警的難處，令製片動容。
向來關注社會議題的林依晨也包場支持，在映後座談中，林依晨提到透過大量廣泛的閱讀，她發現移民工困境的背後，有著複雜難解的制度關係：「目前在台灣的移民工已經到73萬人，比原住民還要多。我們該怎麼看待、對待這群人？是非常重要的問題。」