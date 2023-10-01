泛藍封殺扁政府69次軍購案　洪申翰：藍白過半就是馬文君們的天堂

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洪申翰說，因為這麼大的金額，難以編列在一般年度預算中，所以2004年6月行政院通過重大軍事採購條例草案，及6108億元的軍購特別預算，將小布希所批准的其中三項，包括愛國者三型飛彈、P-3C長程定翼反潛機、柴電潛艦，打包編列成「一次編足額、逐年支付」的軍購特別預算案。簡稱「三項軍購案」。
洪申翰說，結果當時泛藍國民黨跟親民黨擁有過半席次，兩黨合作杯葛，未通過。2005年2月，行政院將軍購特別預算改編為4800億元送進國會，當時擁有過半席次的在野黨們，依舊合作杯葛，一樣未通過。對台灣國防防衛能力如此關鍵的軍購案特別預算，在2004年至2006年間，在國親過半的立法院程序委員會，共被封殺退回69次。
洪申翰解釋，在「程序委員會直接退回封殺」，就是連討論都不給討論，直接擋在立法院程序的大門之外。而當年這筆軍購特別預算若通過，依合約台灣可以2013年，就獲得第一艘新潛艦，並在2019年把購買的清單，通通到手，但如果只是如果，陳水扁執政8年，軍購特別預算，沒有任何一筆通過。
洪申翰指出，現在在野黨反過來說，台灣軍力太弱，跟中國沒法比，要和平只能靠「和談」，簡單說就是雙手被砍斷後，只能跪著去投降談判，直言「藍白國會過半，就是『馬文君們』的天堂」。