中秋連假意外！台鐵自強號列車驚傳事故　男子疑落軌遭撞身亡

泛藍封殺扁政府69次軍購案　洪申翰：藍白過半就是馬文君們的天堂

▲洪申翰以前總統陳水扁任內軍購案為例，若藍白國會過半，直言將會變成「馬文君們」的天堂。（圖／洪申翰辦公室提供）
▲洪申翰以前總統陳水扁任內軍購案為例，若藍白國會過半，直言將會變成「馬文君們」的天堂。（圖／洪申翰辦公室提供）

記者陳威叡／台北報導

國民黨立委馬文君遭控洩密潛艦國造引發熱議，對此民進黨立委洪申翰今（1）日表示，美國小布希總統2001年批准賣給台灣重要國防武器和機、艦隊，當時泛藍杯葛軍購案被封殺退回69次，最後在前總統陳水扁任內軍購特別預算沒有任何一筆通過，而在野黨現在反過來說台灣軍力太弱，跟中國沒法比，要和平只能靠「和談」，就是雙手被砍斷後只能跪著去投降談判，直言「藍白國會過半，就是『馬文君們』的天堂」。

我是廣告 請繼續往下閱讀
洪申翰說，有年輕人問，藍白國會過半，會發生什麼事？他解釋從不遠的歷史回頭了解，就一清二楚了，美國小布希總統2001年批准賣給台灣重要國防武器和機、艦隊，包括紀德級驅逐艦、柴電潛艦、1P-3C獵戶座反潛機、愛國者飛彈PAC-3型、M109A6自走炮、MH-53E低空鋪路者直昇機等。

洪申翰說，因為這麼大的金額，難以編列在一般年度預算中，所以2004年6月行政院通過重大軍事採購條例草案，及6108億元的軍購特別預算，將小布希所批准的其中三項，包括愛國者三型飛彈、P-3C長程定翼反潛機、柴電潛艦，打包編列成「一次編足額、逐年支付」的軍購特別預算案。簡稱「三項軍購案」。

洪申翰說，結果當時泛藍國民黨跟親民黨擁有過半席次，兩黨合作杯葛，未通過。2005年2月，行政院將軍購特別預算改編為4800億元送進國會，當時擁有過半席次的在野黨們，依舊合作杯葛，一樣未通過。對台灣國防防衛能力如此關鍵的軍購案特別預算，在2004年至2006年間，在國親過半的立法院程序委員會，共被封殺退回69次。

洪申翰解釋，在「程序委員會直接退回封殺」，就是連討論都不給討論，直接擋在立法院程序的大門之外。而當年這筆軍購特別預算若通過，依合約台灣可以2013年，就獲得第一艘新潛艦，並在2019年把購買的清單，通通到手，但如果只是如果，陳水扁執政8年，軍購特別預算，沒有任何一筆通過。

洪申翰指出，現在在野黨反過來說，台灣軍力太弱，跟中國沒法比，要和平只能靠「和談」，簡單說就是雙手被砍斷後，只能跪著去投降談判，直言「藍白國會過半，就是『馬文君們』的天堂」。

轟馬文君上節目詆毀潛艦國造　王定宇：到底效忠哪一邊

馬文君遭控洩密潛艦國造　林俊憲加碼爆「還有兩軍種故事沒說呢」

指綠委有實錘證據！李正皓曝這5點「大秘寶在馬文君案上」

「你若點名、我必告你」　被爆賣國！馬文君提告郭璽加重誹謗罪

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
AI倪珍報新聞