亞運現場／滑輪交大學霸橫空出世　施沛妤亞運處女秀壓五金天后

亞運棒球／中華隊對韓國隊絕不能輸！完整亞運棒球賽程、戰績看這

▲杭州亞運中華隊林子偉敲出安打，一口氣攻下2分。（圖／中華奧會提供）
▲杭州亞運中華隊林子偉敲出安打，一口氣攻下2分。（圖／中華奧會提供）

記者吳政紘/綜合報導

2022杭州亞運中華成棒代表隊在賽事將迎戰泰國、韓國、香港，而這次由林子偉、林立、潘文輝、林昱珉、李灝宇、陳柏毓、王彥程、林家正、吳念庭、鄭宗哲等球員領軍，大家狀況都不錯，讓韓國隊十分警戒，總教練吳思賢也準備好全力以赴，帶領中華隊奪金，《NOWnews今日新聞》也統整完整的中華隊賽程，以及亞運棒球賽程、戰績。（持續更新）

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中華成棒代表隊過去在亞運會最高曾在1990、2006年奪金，累積2金、3銀、3銅，而最近一次，則是2019年印尼雅加達亞運會，中華隊拿下銅牌。

這次成棒名單中，李灝宇、鄭宗哲都已經是小聯盟台灣之光，林子偉更不用說，是上過大聯盟的三拍子選手，尤其林立拿過中職打擊、打點、全壘打三冠王、林安可拿過中職全壘打、打點雙冠王，經典賽這幾位球員都已經有默契。

中華隊首戰出戰泰國，由「最強銀行員」合庫隊吳昇峰先發掛帥主投，沒想到他首局就失分，中華隊3局下才破蛋，由林立轟出3分砲逆轉，單局狂灌7分，加上4局吳念庭適時安打，5局林子偉敲安又攻下2分，泰國隊無力招架，加上7局提前結束賽制，最後中華隊以12:1擊敗泰國，拿下首勝。

▲杭州亞運中華隊林立首場比賽就開轟，一棒轟出3分砲。（圖／中華奧會提供）
▲杭州亞運中華隊林立首場比賽就開轟，一棒轟出3分砲。（圖／中華奧會提供）
中華隊名單如下：

投手11人為吳昇峰、王政浩、賴柏瑋（以上合作金庫）、劉致榮（紅襪）、林昱珉（響尾蛇）、陳柏毓（海盜）、潘文輝（費城人）、王彥程（樂天金鷲）、古林睿煬（統一獅）、鄭浩均（中信兄弟）。

捕手2人林家正（藍鳥）、戴培峰（富邦悍將）。

內野手8人分別是李亦崴（合作金庫）、廖俊凱（台灣電力）、陳敏賜（台中市）、鄭宗哲（海盜）、李灝宇（費城人）、林立（樂天桃猿）、林子豪（統一獅），吳念庭（西武獅）

外野手則有4人為楊振裕（合作金庫）、申皓瑋（富邦悍將）、林安可（統一獅）、林子偉（樂天桃猿）。

亞運棒球賽程：

2023年亞運棒球日期：9月26日（二）~10月7日（六）

日期 項目
9月26日~9月28日 第一階段（資格賽）
10月1日~10月3日 小組循環賽
10月5日~10月6日 超級循環賽／排名賽
10月7日 12:00 銅牌賽
10月7日 18:00 金牌賽
10月1日（日）
時間 組別 客隊 vs 主隊 比分
12:00 A組 寮國 vs 中國
0:15
12:00 A組 日本 vs 菲律賓
6:0
18:30 B組 香港 vs 韓國
 
18:30 B組 泰國 vs 中華隊
1:12

小組循環賽戰況
分組 賽況 參賽隊伍
A組   日本 1 0
中國 1 0
  菲律賓 0 1
寮國 0 1
B組   中華隊 1 0
韓國    
  香港    
泰國 0 1

轉播單位：

中華電信 MOD

愛爾達體育1、2、3台(CH200、201、202)

愛爾達亞運1、2、3台(CH220、221、222)

無線電視

公視主頻道（CH13）、公視3台

有線電視

緯來體育台(CH72)、緯來育樂台(CH71)、緯來綜合台(CH26)

東森新聞(CH51)、東森超視(CH33)

Hami Video運動館、ELTA TV愛爾達電視


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