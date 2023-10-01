亞運棒球／中華隊對韓國隊絕不能輸！完整亞運棒球賽程、戰績看這

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這次成棒名單中，李灝宇、鄭宗哲都已經是小聯盟台灣之光，林子偉更不用說，是上過大聯盟的三拍子選手，尤其林立拿過中職打擊、打點、全壘打三冠王、林安可拿過中職全壘打、打點雙冠王，經典賽這幾位球員都已經有默契。
中華隊首戰出戰泰國，由「最強銀行員」合庫隊吳昇峰先發掛帥主投，沒想到他首局就失分，中華隊3局下才破蛋，由林立轟出3分砲逆轉，單局狂灌7分，加上4局吳念庭適時安打，5局林子偉敲安又攻下2分，泰國隊無力招架，加上7局提前結束賽制，最後中華隊以12:1擊敗泰國，拿下首勝。
中華隊名單如下：
投手11人為吳昇峰、王政浩、賴柏瑋（以上合作金庫）、劉致榮（紅襪）、林昱珉（響尾蛇）、陳柏毓（海盜）、潘文輝（費城人）、王彥程（樂天金鷲）、古林睿煬（統一獅）、鄭浩均（中信兄弟）。
捕手2人林家正（藍鳥）、戴培峰（富邦悍將）。
內野手8人分別是李亦崴（合作金庫）、廖俊凱（台灣電力）、陳敏賜（台中市）、鄭宗哲（海盜）、李灝宇（費城人）、林立（樂天桃猿）、林子豪（統一獅），吳念庭（西武獅）
外野手則有4人為楊振裕（合作金庫）、申皓瑋（富邦悍將）、林安可（統一獅）、林子偉（樂天桃猿）。
亞運棒球賽程：
2023年亞運棒球日期：9月26日（二）~10月7日（六）
|日期
|項目
|9月26日~9月28日
|第一階段（資格賽）
|10月1日~10月3日
|小組循環賽
|10月5日~10月6日
|超級循環賽／排名賽
|10月7日 12:00
|銅牌賽
|10月7日 18:00
|金牌賽
|時間
|組別
|客隊 vs 主隊
|比分
|12:00
|A組
|寮國 vs 中國
|
|12:00
|A組
|日本 vs 菲律賓
|
|18:30
|B組
|香港 vs 韓國
|
|18:30
|B組
|泰國 vs 中華隊
|
|分組
|賽況
|參賽隊伍
|勝
|敗
|A組
|日本
|1
|0
|中國
|1
|0
|菲律賓
|0
|1
|寮國
|0
|1
|B組
|中華隊
|1
|0
|韓國
|香港
|泰國
|0
|1
轉播單位：
中華電信 MOD
愛爾達體育1、2、3台(CH200、201、202)
愛爾達亞運1、2、3台(CH220、221、222)
無線電視
公視主頻道（CH13）、公視3台
有線電視
緯來體育台(CH72)、緯來育樂台(CH71)、緯來綜合台(CH26)
東森新聞(CH51)、東森超視(CH33)
Hami Video運動館、ELTA TV愛爾達電視
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