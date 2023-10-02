亞運現場／賴主恩閃電拳打到對手濺血　中國記者驚：是古巴人嗎？

杭州亞運／棒球台韓大戰、舉重郭婞淳登場！中華隊30日賽程懶人包

▲杭州亞運中華棒球代表隊，今日將與豪華明星陣容組成的南韓隊交手，台韓大戰今晚點燃戰火。（圖/中華奧會提供）
▲杭州亞運中華棒球代表隊，今日將與豪華明星陣容組成的南韓隊交手，台韓大戰今晚點燃戰火。（圖/中華奧會提供）

記者陳云茹/綜合報導

2022年杭州亞運中華代表團派出521名運動員，參賽33種項目，其中柔道、跆拳道、舉重、田徑，以及網球、軟網、桌球、高爾夫和滑輪溜冰等運動，是我國代表團的重要獎牌庫。柔道楊勇緯連珍羚先接力奪金，鞍馬王子李智凱寫二連霸，圍棋黑馬許皓鋐殺出加碼金牌，男雙莊吉生/許育修、女雙詹詠然/詹皓晴都鑲金，滑輪溜冰也進帳兩金，加上3對3男籃逆轉奪金，中華隊獎牌庫累積9金10銀14銅。今日棒球將與全明星南韓隊進行台韓大戰，舉重女神郭婞淳也將登場，中華隊每日賽程、觀戰懶人包都會持續更新，杭州亞運的相關報導也請持續鎖定《NOWnews今日新聞》！

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棒球⚾️

18:30 第二階段小組賽 對韓國

吳昇峰、王政浩、陳敏賜、李亦崴、廖俊凱、李灝宇、楊振裕、劉致榮、王彥程、古林睿煬 林昱珉、陳柏毓、鄭浩均、賴柏瑋、潘文輝、吳念庭、林家正、戴培峰、林子豪、鄭宗哲、 林立、林子偉、申皓瑋、林安可

▲郭婞淳在東京奧運後陷入低潮，近期則受傷勢困擾。（圖／美聯社）
▲郭婞淳在東京奧運後陷入低潮，近期則受傷勢困擾。（圖／美聯社）
舉重🏋🏻‍♀️

10:00/15:00

女子59公斤級 郭婞淳


卡巴迪

9:30

男子組預賽 對泰國

李浩瑋、林易璟、章佳銘、李浚杰、游皓程、吳韋正、王崙曲、黃日宏、張崇茂、陳政偉、蔡仲浩、黃子明

16:00

女子組預賽 對印度

林依旻、莊雅涵、胡玉珍、黃偲勤、顏巧雯、任明?綉、 康詠喬、馮綉真、秦佩囷、黃毅紜、劉宜茹、吳育容


克拉術

9:30開始

女子-70公斤級16強淘汰賽 楊憲慈

▲中華男籃杭州亞運首戰69:89不敵中國男籃。（圖／特派記者葉政勳攝）
▲中華男籃杭州亞運首戰69:89不敵中國男籃。（圖／特派記者葉政勳攝）
籃球🏀

12:00 男子八強賽 對哈薩克

吳永盛、曾文鼎、周伯勳、謝亞軒、劉錚、李?啓瑋、林庭謙、 李德威、曾祥鈞、盧峻翔、阿提諾、阿巴⻄


壘球🥎

15:00銅牌戰

楊依婷、林鳳珍、蘇奕璇、柯佳慧、何欹璠、李思詩、林志霙、沈嘉玟、姜婷恩、張嘉芸、劉瑄、陳家宜、邱安汝、蔡珈蓁、杜雅婷、陳靖瑜、柯夏愛

▲台灣滑輪溜冰小將施沛妤亞運初登板就奪金，展現完美接班氣勢。（圖／中華奧會提供）
▲台灣滑輪溜冰小將施沛妤亞運初登板就奪金，展現完美接班氣勢。（圖／中華奧會提供）
滑輪溜冰

9:00

男子3000公尺接力賽 柯福軒、黃玉霖、陳彥成、趙祖政

9:30

女子3000公尺接力賽 楊合貞、劉懿萱、李孟竹、施沛妤


輕艇

10:00

男子1000公尺單人划艇決賽 賴冠傑

▲射箭隊是台灣獎牌庫之一。（資料照）
▲射箭隊是台灣獎牌庫之一。（資料照）
射箭

9:00

反曲弓男女混合團體16強賽 魏均珩、湯智鈞、戴宇軒、蘇于洋、雷千瑩、彭家楙、郭紫穎、邱意晴

複合弓男女混合團體16強賽 陳麗如、黃逸柔、陳怡瑄、王律勻、潘宇平、陳界綸、楊承叡、張正韋

10:00

複合弓男子團體16強賽 潘宇平、陳界綸、楊承叡、張正韋

11:10

反曲弓女子團體16強賽 雷千瑩、彭家楙、郭紫穎、邱意晴

反曲弓男子團體16強賽 魏均珩、湯智鈞、戴宇軒、蘇于洋

13:35

複合弓男子個人32強淘汰賽 陳界綸、張正韋

複合弓女子個人32強淘汰賽 黃逸柔、陳怡瑄

16:45

反曲弓女子個人32 強淘汰賽 邱意晴、雷千瑩

反曲弓男子個人32 強淘汰賽 湯智鈞、蘇于洋

▲「台灣最速男」楊俊瀚在準決賽跑出20秒67的成績，晉級決賽。（圖/特派記者葉政勳攝）
▲「台灣最速男」楊俊瀚在準決賽跑出20秒67的成績，晉級決賽。（圖/特派記者葉政勳攝）
田徑

9:00開始

男子十項全能 卓家玄、王晨佑

9:10

男子跳高資格賽 傅兆玄、向俊賢

10:31

男子400公尺跨欄 陳傑、彭名揚

19:00

女子撐竿跳決賽 沈怡如

19:10

女子跳遠決賽 林子琪

19:55

男子200公尺決賽 楊俊瀚


圍棋

15:00

男子團體準決賽 對中國 許皓鋐、賴均輔、林君諺、王元均、許家元、徐靖恩

▲羽球單打、雙打今日登場，此次將是戴資穎亞運最後一舞。（圖／中華奧會提供）
▲羽球單打、雙打今日登場，此次將是戴資穎亞運最後一舞。（圖／中華奧會提供）
羽球

10:00

男子單打64強賽 周天成、王子維

女子單打64強賽 戴資穎、許玟琪

男子雙打32強賽 李洋/王齊麟、盧敬堯、楊博涵

混合雙打32強賽 葉宏蔚/李佳馨

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