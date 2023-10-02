杭州亞運／棒球台韓大戰、舉重郭婞淳登場！中華隊30日賽程懶人包

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18:30 第二階段小組賽 對韓國
吳昇峰、王政浩、陳敏賜、李亦崴、廖俊凱、李灝宇、楊振裕、劉致榮、王彥程、古林睿煬 林昱珉、陳柏毓、鄭浩均、賴柏瑋、潘文輝、吳念庭、林家正、戴培峰、林子豪、鄭宗哲、 林立、林子偉、申皓瑋、林安可
舉重🏋🏻♀️
10:00/15:00
女子59公斤級 郭婞淳
卡巴迪
9:30
男子組預賽 對泰國
李浩瑋、林易璟、章佳銘、李浚杰、游皓程、吳韋正、王崙曲、黃日宏、張崇茂、陳政偉、蔡仲浩、黃子明
16:00
女子組預賽 對印度
林依旻、莊雅涵、胡玉珍、黃偲勤、顏巧雯、任明?綉、 康詠喬、馮綉真、秦佩囷、黃毅紜、劉宜茹、吳育容
克拉術
9:30開始
女子-70公斤級16強淘汰賽 楊憲慈
籃球🏀
12:00 男子八強賽 對哈薩克
吳永盛、曾文鼎、周伯勳、謝亞軒、劉錚、李?啓瑋、林庭謙、 李德威、曾祥鈞、盧峻翔、阿提諾、阿巴⻄
壘球🥎
15:00銅牌戰
楊依婷、林鳳珍、蘇奕璇、柯佳慧、何欹璠、李思詩、林志霙、沈嘉玟、姜婷恩、張嘉芸、劉瑄、陳家宜、邱安汝、蔡珈蓁、杜雅婷、陳靖瑜、柯夏愛
滑輪溜冰
9:00
男子3000公尺接力賽 柯福軒、黃玉霖、陳彥成、趙祖政
9:30
女子3000公尺接力賽 楊合貞、劉懿萱、李孟竹、施沛妤
輕艇
10:00
男子1000公尺單人划艇決賽 賴冠傑
射箭
9:00
反曲弓男女混合團體16強賽 魏均珩、湯智鈞、戴宇軒、蘇于洋、雷千瑩、彭家楙、郭紫穎、邱意晴
複合弓男女混合團體16強賽 陳麗如、黃逸柔、陳怡瑄、王律勻、潘宇平、陳界綸、楊承叡、張正韋
10:00
複合弓男子團體16強賽 潘宇平、陳界綸、楊承叡、張正韋
11:10
反曲弓女子團體16強賽 雷千瑩、彭家楙、郭紫穎、邱意晴
反曲弓男子團體16強賽 魏均珩、湯智鈞、戴宇軒、蘇于洋
13:35
複合弓男子個人32強淘汰賽 陳界綸、張正韋
複合弓女子個人32強淘汰賽 黃逸柔、陳怡瑄
16:45
反曲弓女子個人32 強淘汰賽 邱意晴、雷千瑩
反曲弓男子個人32 強淘汰賽 湯智鈞、蘇于洋
田徑
9:00開始
男子十項全能 卓家玄、王晨佑
9:10
男子跳高資格賽 傅兆玄、向俊賢
10:31
男子400公尺跨欄 陳傑、彭名揚
19:00
女子撐竿跳決賽 沈怡如
19:10
女子跳遠決賽 林子琪
19:55
男子200公尺決賽 楊俊瀚
圍棋
15:00
男子團體準決賽 對中國 許皓鋐、賴均輔、林君諺、王元均、許家元、徐靖恩
羽球
10:00
男子單打64強賽 周天成、王子維
女子單打64強賽 戴資穎、許玟琪
男子雙打32強賽 李洋/王齊麟、盧敬堯、楊博涵
混合雙打32強賽 葉宏蔚/李佳馨
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