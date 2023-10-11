金鐘58／《飢餓遊戲》槓上《玩很大》！強碰陶晶瑩、曾國城殊死戰

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外景節目《飢餓遊戲》首創以「飢餓」為實境主軸，由王仁甫、峮峮吳函峮、孫協志、許孟哲、蔡黃汝擔任主持人；「抽鍋」經典賽制深受觀眾喜愛，主持人及來賓於開賽前12小時開始禁食，後挑戰節目中的「遊戲」獲勝，可抽鍋取得％數，並獲得美食充飢，飢餓指數最低者可參加獎金挑戰賽。本節目曾入圍3次金鐘獎卻鎩羽而歸，這回能否抱回獎項外界都在看。
吳宗憲、KID已獲2次金鐘主持！坤達加入《綜藝玩很大》再戰主持獎項
外景實境遊戲節目《綜藝玩很大》由吳宗憲、KID林柏昇、謝坤達主持，每一季都會推出全新的賽制與內容，主要分為黃、黑隊兩隊隊伍在節目中競賽。節目開播至今長達9年，吳宗憲、KID已經拿下2次金鐘主持人獎項，去年更奪得最具人氣綜藝節目獎，坤達加入後今年再度入圍金鐘，能否3度奪得獎項也成為焦點。
陶晶瑩首任實境節目主持人！《哈囉！毛小孩》考驗藝人與動物間的相處
實境節目《哈囉！毛小孩》由陶晶瑩首度擔任實境節目主持人，接下「執行長」一職，和店內「實習生」許富凱、郭書瑤、黃偉晉及曹佑寧攜手，打造寵物美容與膳食，提供人寵可一起放鬆休憩的友善環境，幾位主持人在學習照顧寵物時，最後更考取寵物膳食及美容的相關證照。
宣揚中華文字之美！《一字千金 筆武大匯》曾國城再戰金鐘主持
曾國城主持的《一字千金 筆武大匯》以漢字為主題，是讓觀眾與參賽者體驗中華文字之美的益智競賽節目，號稱「電視史上結合App、最緊張、最刺激的文字書寫比賽」。該節目寓教於樂適合全家大小觀賞，曾數次獲得金鐘獎提名，更曾拿下「第50屆金鐘獎綜合節目獎」、「第56屆金鐘獎益智及實境節目主持人獎」。
《老少女奇遇記》紀錄台灣本土風情！3位熟女主持人搭來賓激出新火花
實境節目《老少女奇遇記》金馬影后楊貴媚首次擔任總製作人，搭檔閨密鍾欣凌、嚴藝文主持，錄影地點以台灣為主，高雄、台南、台東、小琉球、台中都曾拍攝過，紀錄下本土風情與人情味，每集節目多會邀請不同來賓，激盪出與3位熟女主持人不同的火花。
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